Đối thủ của Việt Nam, Thái Lan liên tục ra mắt giống sầu riêng mới: Đã có hơn 200 giống được đăng ký, hướng đến xuất khẩu sang Ấn Độ, Úc, châu Âu

14-08-2025 - 13:00 PM | Thị trường

Ông lớn sầu riêng Đông Nam Á đang nỗ lực đẩy mạnh ngành sầu riêng trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc, Singapore ngày một tăng cao.

Bang Penang (Malaysia) đang đẩy mạnh kế hoạch đăng ký thêm nhiều giống sầu riêng địa phương nhằm mở rộng danh mục giống được công nhận và nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ ra mắt chương trình tiếp cận sầu riêng tại Nông trại Rain Tree (Taman Permatang Tinggi Indah), Ông Chow Kon Yeow - người đứng đầu bang này cho biết nhiều giống sầu riêng kampung của Penang sở hữu hương vị không thua kém các giống lai cao cấp như Musang King hay Black Thorn. Ông kêu gọi các nhà vườn và hợp tác xã mạnh dạn đăng ký giống, đặc biệt là các loại sầu riêng độc đáo tại các làng nghề truyền thống để được công nhận chính thức.

Hiện Penang đã có hơn 200 giống sầu riêng được đăng ký, trong đó mới nhất là hai giống lai Tupai King (D214) và Cenderawasih. Một số giống nổi tiếng gồm Black Thorn (Or Chi), Tokun Top (D220), Musang King và Ang Heh (Tôm đỏ). Năm 2024, bang này đã xuất khẩu hơn 67 tấn sầu riêng, chủ yếu là Musang King và Black Thorn, sang các thị trường chính là Trung Quốc và Singapore.

Không chỉ dừng ở thị trường truyền thống, Penang đang hướng tới các điểm đến mới như Ấn Độ, Úc, châu Âu và Trung Đông. Ông Chow cho biết, mục tiêu này sẽ giúp gia tăng giá trị xuất khẩu, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và du lịch nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Penang đang phát triển dự án Penang Durian Valley@Relay, trung tâm nghiên cứu và phát triển sầu riêng với các cơ sở nghiên cứu, vườn cây, ứng dụng công nghệ canh tác thông minh. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, trở thành một phần của hệ sinh thái du lịch nông nghiệp của bang.

Chương trình tiếp cận sầu riêng cũng bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu với nông dân, trình diễn ẩm thực, khu vực thú cưng và các hoạt động thân thiện với gia đình, qua đó quảng bá hình ảnh sầu riêng Penang đến du khách trong và ngoài nước.

Trước đó Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia (Mardi) vừa công bố kế hoạch giới thiệu ba giống sầu riêng lai mới. Theo Tiến sĩ Datuk Dr Mohamad Zabawi Abdul Ghani – Tổng giám đốc Mardi, các giống này đang được đánh giá về khả năng thích nghi tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có hai trung tâm phát triển tại Kuala Kangsar (bang Perak) và Jerangau (bang Terengganu). Tên gọi và mã số của các giống mới sẽ được công bố trong lễ ra mắt chính thức thời gian tới.

Song song với việc phát triển giống mới, chính quyền bang Johor đã phối hợp với Cơ quan Tiếp thị Nông nghiệp Liên bang (FAMA) đưa vào hoạt động Trung tâm Thu gom, Chế biến, Đóng gói và Kinh doanh Sầu riêng (CPPDC) tại Tangkak. Trung tâm này được thành lập với mục tiêu bình ổn giá sầu riêng và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Như Quỳnh

