Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh "một được hai", ăn xăng 1,1L/100km, giá quy đổi 33 triệu

Ngoài ra, xe còn có chế độ bảo hành không giới hạn quãng đường.

Tại Việt Nam, người tiêu dùng lựa chọn sử dụng các xe trong dòng xe số vì giá dễ tiếp cận, khả năng làm chủ xe tốt hơn xe tay ga. Honda Future và Yamaha Jupiter Finn là hai mẫu xe trung cấp của dòng này, hướng đến nhóm khách hàng thích cách vận hành của xe số nhưng muốn có trải nghiệm cao cấp hơn.

Mới đây, Yamaha đã cho ra mắt phiên bản đời mới của mẫu Jupiter Finn tại thị trường Thái Lan với một số cải tiến, mang đến trải nghiệm an toàn hơn.

Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh

Yamaha Thái Lan vừa ra mắt mẫu Jupiter Finn đời mới.

Cụ thể, Yamaha Thái Lan cho biết phiên bản Jupiter Finn mới sẽ có thay đổi lớn ở hệ thống phanh, sử dụng phanh kết hợp Unified Brake System (UBS)

Với phanh UBS, người lái không cần điều khiển cả hai cần phanh, thay vào đó, khi áp dụng lực cho một cần phanh, lực phanh sẽ được chia đều cho cả phanh trước và sau, giúp giảm quãng đường phanh và gia tăng sự an toàn khi vận hành.

Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh

Tại Thái, Yamaha Jupiter Finn là mẫu đầu tiên trong phân khúc trang bị phanh kết hợp.

Yamaha cho biết đây là tính năng lần đầu tiên thấy trong phân khúc. Trên thực tế, hệ thống phanh kết hợp này đã có từ lâu nhưng chủ yếu được trang bị trên các mẫu xe tay ga; thông thường, hệ thống này được gọi tên là Combi Brake System - CBS, hoạt động với nguyên lý tương tự.

Một điều thú vị đáng nhắc đến là tại Việt Nam, Yamaha Jupiter Finn đời mới nhất đã được trang bị tính năng này.

Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh

Về động cơ, các thông số của mẫu Jupiter Finn mới vừa ra mắt Thái Lan khá giống với xe đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, xe tại Thái Lan có mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt. Theo thông số được công bố, Yamaha Jupiter Finn vừa ra mắt có mức tiêu hao nhiên liệu là 91,18 km/lít, tương đương khoảng 1,1L/100km

Đây là con số rất thấp nếu so với các mẫu xe máy số khác đang bán tại Việt Nam - vốn có mức tiêu hao nhiên liệu từ khoảng 1,5L/100km trở lên, riêng Honda Future có mức thấp nhất, đạt 1,47L/100km.

Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh

Mức tiêu hao nhiên liệu của Yamaha Jupiter Finn tại Thái Lan chỉ khoảng 1,1L/100km.

Cùng với đó, Yamaha Jupiter Finn đời mới còn có phiên bản SP. Với phiên bản này, xe trang bị cặp phuộc sau YSS DTG Plus. Với loại phuộc này, người dùng có thể chỉnh độ cứng mềm tùy theo nhu cầu sử dụng. 

Giả sử, khi di chuyển nội đô với tốc độ trung bình, người lái có thể chỉnh về mức mềm để có trải nghiệm êm ái nhất. Trong tình huống cần di chuyển tốc độ cao hoặc phải chở thêm hàng nặng, người lái có thể nâng độ cứng, đảm bảo xe vận hành ổn định hơn.

Đối thủ Honda Future ra mắt bản mới: Có phanh

Ngoài các điểm vừa nêu, về cơ bản, Yamaha Jupiter Finn đời mới cũng vẫn có các trang bị, thiết kế tương tự với xe đang bán tại Việt Nam. Một số điểm nổi bật chung có thể kể tới như cốp chính dưới yên có dung tích 9,7 lít, hộc để đồ phía trước, ổ khóa cơ đa chức năng...

Tại Thái Lan, Yamaha Jupiter Finn có giá quy đổi từ khoảng 33,2 triệu đồng với phiên bản thấp nhất - sử dụng vành căm, phanh tang trống, và lên tới khoảng 40,5 triệu đồng với phiên bản Special Edition - sử dụng vành hợp kim nhôm và phanh đĩa. 

Ảnh: 9carthai

'Vua xe ga' của Honda ra mắt phiên bản mới: Giá cực rẻ chỉ hơn 31 triệu đồng, sở hữu nhiều trang bị xịn xò vượt Vision

Theo Quang Hiếu

Phụ nữ thủ đô

