Đón sóng xu hướng mua sắm bùng nổ cuối năm, Lazada đã chuẩn bị gì để dẫn đầu “cuộc chơi"?

Những ‘định kiến’ và người thay đổi cuộc chơi

Nhắc đến thương mại điện tử, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mọi vận hành đều xoay quanh nền tảng internet. Bởi vậy, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, không ít người cho rằng đây là nhóm ngành ít chịu tác động nhất trong nền kinh tế.

Song thực tế, thương mại điện tử gắn liền chặt chẽ với khâu vận hành logistics và chuỗi cung ứng. Làn sóng đại dịch lần thứ 4 xuất hiện khiến mọi hoạt động kinh tế đứt gãy, kéo theo những ảnh hưởng vô cùng nặng nề, ngay cả ở lĩnh vực được cho là "miễn nhiễm với Covid-19" như thương mại điện tử.

Một trong những khó khăn mà các sàn thương mại điện tử đều gặp phải thời gian qua chính là việc các đơn hàng liên tục rơi vào tình trạng giao chậm, không đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Ngay cả hiện tại, khi nhiều tỉnh thành tại Việt Nam đã nới lỏng các quy định về giãn cách, thách thức này vẫn tồn tại, với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong vận chuyển.

Trong bối cảnh đó, Lazada trở nên nổi bật và được ghi nhận là "người thay đổi cuộc chơi". Trên thực tế, công tác giao vận của hầu hết các sàn thương mại điện tử hiện nay đều do các đối tác giao vận bên thứ ba (3PL) đảm nhận. Vậy nên khi đại dịch bùng ra, phần lớn các các nền tảng thương mại điện tử vốn phụ thuộc vào các doanh nghiệp logistics bên ngoài sẽ gặp phải tình trạng tồn đọng, ùn ứ hàng loạt đơn hàng. Trao đổi với Trí thức trẻ về vấn đề này, một đại diện Lazada cho biết, hệ thống logistics nội bộ của hãng có thể đáp ứng 80% nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, mà không phải sử dụng giải pháp 3PL.

"Đây là điều chúng tôi hoàn toàn tự tin, nên dù tình hình dịch bệnh khá căng thẳng, chúng tôi vẫn đảm bảo khả năng giao vận thông suốt để phục vụ khách hàng tốt nhất".

Lazada đã triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo việc giao hàng diễn ra thông suốt cho các khách hàng trong giai đoạn cao điểm giãn cách xã hội.

Nhờ vậy, theo báo cáo quý 3/2021 vừa công bố của Lazada Việt Nam, lưu lượng khách hàng truy cập hàng ngày, số lượng đơn hàng và số lượng khách mua sắm trên Lazada đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đằng sau kết quả tích cực của Lazada ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng là một mô hình vận hành tiên tiến và ưu việt, đặt trong mối quan hệ giữa người mua, người bán và người vận chuyển. Mô hình này còn được biết đến với tên gọi "3E" (tiếng Anh là "easy to buy, easy to sell, easy to deliver").

Về bản chất, 3E dường như là những gì Lazada đã làm được từ trước đến nay, chỉ có khác biệt ở bối cảnh phải thích nghi với những biến động của thị trường ở mỗi thời điểm.

Đối với trải nghiệm mua sắm (easy to buy), người tiêu dùng ngày càng có nhiều trải nghiệm mua sắm đa dạng hơn trên Lazada. Trong giai đoạn dịch bệnh, khi nhu cầu về mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống của người dùng tăng cao, Lazada đã hợp tác với Sở Công thương TP.HCM, các đối tác doanh nghiệp và nhà bán để có thể cung cấp rau củ, thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM với giá cả hợp lý. Chỉ trong 12 ngày đầu giãn cách, Lazada đã cung cấp gần 60 tấn rau cho người dân với mức giá bình ổn.

Lazada cung cấp đa dạng mặt hàng thiết yếu cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Nhưng liệu khi đại dịch đã qua, mọi người bước vào trạng thái bình thường mới, xu hướng mua thực phẩm tươi sống còn tồn tại? Câu trả lời là có. Theo khảo sát về thói quen mua sắm của người dùng, việc đặt hàng đồ tươi sống online đã cho thấy những lợi ích nhất định: có ưu đãi nên tiết kiệm chi phí, giao hàng không tiếp xúc đảm bảo 5K, …. Bên cạnh đó, tâm lý người dân vẫn e dè với nơi đông người như đi chợ, siêu thị … Do vậy, các mặt hàng tươi sống, từ thịt, cá cho đến rau củ… vẫn được ưa chuộng trên sàn TMĐT Lazada.

Bên cạnh đó, Lazada cũng liên tục hỗ trợ doanh nghiệp và nhà bán hàng với chiến lược "dễ dàng kinh doanh" (easy to sell) bằng cách tinh giản quy trình đăng ký bán hàng trên Lazada để rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp và nhà bán. Thay vì phải mất 2 tuần như trước đây, Lazada đã đẩy nhanh tiến độ cho các thủ tục chỉ còn 3 giờ trong năm nay.

Việc đăng ký trở thành nhà bán hàng trên Lazada đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Ở khía cạnh "dễ vận chuyển" (easy to deliver), Lazada hoàn toàn chủ động công tác giao vận khi sở hữu công ty logistics nội bộ có năng lực vận chuyển đến hàng triệu đơn mỗi ngày. Lazada đẩy mạnh số hóa hoạt động giao vận, từ việc tạo lệnh giao hàng điện tử, kiểm soát địa chỉ khách hàng, đến tính toán các phương án giao nhận… để phục vụ khách hàng tốt nhất. Điều này đã giúp Lazada vững vàng đón đầu làn sóng Covid-19 thứ tư và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng trong thời gian qua bởi tỷ lệ giao hàng thành công đúng hạn cao.

Bên cạnh đó, Lazada còn mang đến loạt ưu đãi vận chuyển để hỗ trợ người dân trong lúc dịch bệnh căng thẳng. "Tôi thường xuyên áp dụng mã miễn phí vận chuyển khi mua hàng trên Lazada. Có được món hàng ưng ý một cách tiện lợi, lại còn không phải tốn phí vận chuyển thì tại sao không sử dụng?" một người dùng trên sàn Lazada cho hay.

Sức ảnh hưởng lớn từ mã giảm giá

Khi các nền tảng tập trung vào khu vực nông thôn hay rót rất nhiều vào việc hợp tác với nghệ sỹ, hoặc hoạt động tích cực ở mảng livestream, thì Lazada lại không lựa chọn một phân khúc cụ thể. Thay vào đó, nền tảng này luôn nhấn mạnh việc phát triển bền vững.

"Kể từ khi trải qua giai đoạn giãn cách rất nghiệm ngặt ở TP. HCM, chúng tôi đã tích luỹ những kinh nghiệm về việc thay đổi chiến lược phù hợp, tận dụng công nghệ, cũng như các sáng kiến vận hành. Tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ không phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh nào nữa. Nhưng nếu có, tôi vẫn tin rằng chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực vận hành để đáp ứng nhu cầu và phục vụ người dân." - Ông James Dong, Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan nhận định với Trí thức trẻ.

Lợi thế của Lazada so với các nền tảng khác còn nằm ở việc không chịu áp lực về tài chính khi thuộc Lazada Group. Điều này được thể hiện rõ ở từng bước đi của nền tảng trong cuộc đua khốc liệt của lĩnh vực này.

Một ví dụ so sánh đơn giản, trong quý vừa rồi, Lazada đã đón nhiều thương hiệu lớn của ngành F&B lần đầu "lên sàn" như Pizza 4P’s, Paris Baguette, Vua Cua... Cùng với đó, Lazada đã cung cấp thêm nhiều mã giảm giá và đầu tư miễn phí giao hàng với mục đích hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán hàng vận hành hiệu quả.

Nhiều thương hiệu F&B dần xuất hiện trên LazMall – hệ thống gian hàng chính hãng của Lazada.

Mã giảm giá (voucher) vốn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng như quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Với một số nền tảng, việc thu thập được mã giảm giá có thể rất đơn giản, song nhiều người dùng cho rằng hầu hết họ phải kiểm tra kỹ xem các mã giảm giá còn hạn sử dụng hay lượt sử dụng hay không, bởi mỗi mã giảm giá đều có giới hạn số lượng người dùng.

Với Lazada, hệ thống ứng dụng có thể tự động cung cấp phương án ưu đãi tối ưu nhất, có lượng giảm giá lớn nhất cho người dùng khi tiến hành bỏ giỏ và thanh toán sản phẩm. Từ đó, người dùng có thể kiểm tra được tổng chi phí giảm giá là bao nhiêu, đến từ voucher nào. Một số sản phẩm thậm chí còn được hoàn tiền, quy đổi thành mã giảm giá để người dùng có thể sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo, giúp người dùng tiết kiệm chi tiêu tối đa.

Đáng chú ý, các hình thức mã giảm giá mà nền tảng này đưa ra cũng rất đa dạng. Thứ nhất là mã giảm giá vận chuyển, mã giảm giá trong sàn. Tiếp theo là mã giảm giá của nhà bán hàng, thương hiệu. Thứ ba là mã giảm giá của các đối tác thanh toán, bao gồm ngân hàng, các ví điện tử như ZaloPay, Momo, ViettelPay…

Lazada luôn mang đến những mã giảm giá đa dạng cho người dùng, đặc biệt trong Lễ hội mua sắm 11.11 – 1 Ngày Sale To

Ngoài những voucher cơ bản, Lazada còn có hình thức voucher ưu việt hơn như voucher tích luỹ. Đây là loại voucher mà khách hàng có thể thu thập dần theo thời gian, nhờ vào việc liên tục check-in ứng dụng Lazada. Hệ thống Lazada ghi nhận có những lúc khách hàng sẽ được voucher tích luỹ có tổng trị giá đến 600.000 hay 700.000 đồng. Đây là những con số không hề nhỏ!

Nhìn chung, trong mỗi chiến dịch mua sắm Ngày đôi hay các lễ hội mua sắm, người dùng lần lượt chứng kiến các sàn thương mại điện tử đua nhau giới thiệu các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tận dụng tối đa những voucher có trên các nền tảng để mua sắm thuận lợi và tiết kiệm là câu hỏi nan giải cho hầu hết người dùng. Nền tảng nào đa dạng và tối ưu hoá hình thức mã giảm giá nhất chắc chắn sẽ có lợi thế để thu hút và chinh phục người dùng.

"Lễ hội mua sắm 11.11 - 1 ngày sale To" bắt đầu từ 0 giờ ngày 11/11/2021 và chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Đây là một trong những lễ hội mua sắm lớn nhất dịp cuối năm trên Lazada với hàng triệu sản phẩm giảm giá lên đến 50%, miễn phí vận chuyển. Đặc biệt, khi mua sắm trong ngày này khách hàng sẽ nhận được voucher tích lũy to nhất trước đến nay với giá trị lên đến 800k cùng hàng triệu các voucher đến từ các nhà bán hàng, ngân hàng và ví điện tử với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Truy cập ngay Lazada, bỏ giỏ những món hàng yêu thích và săn thật nhiều những voucher giảm giá hấp dẫn ngay tại đây bạn nhé!