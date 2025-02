Đón Tết ở Nam Cực, du khách tái mặt kể lại 1 trải nghiệm kinh hãi: “Mắc kẹt giữa biển chưa phải sợ nhất”

Trải nghiệm du lịch Nam Cực dịp Tết Nguyên đán của một nhóm du khách Trung Quốc đã trở thành hành trình đầy bão táp khi họ liên tục gặp những sự cố éo le.

Hành trình đón Tết xa nhà tại Nam Cực

Ngày 27/1, chị Lý (Trung Quốc) cùng 7 người khác khởi hành từ Hồng Kông, quá cảnh tại sân bay Kennedy (New York) và sân bay San Diego rồi bay đến Punta Arenas (Chile). Cuối cùng, họ đến đảo King George (Nam Cực) vào ngày 29/1 sau 2 ngày di chuyển qua 4 chặng bay.

Đây là lần đầu tiên chị Lý đón Tết Nguyên đán ở Nam Cực. Chị Lý cho biết họ chọn du thuyền Silver Endeavour và hãng tàu đã chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán đặc biệt cho du khách. "Mọi người cùng nhau gói bánh sủi cảo, nghe nhạc Tết rộn ràng. Đầu bếp nước ngoài không phải ai cũng biết gói sủi cảo, mọi người vừa dạy vừa học, không khí rất vui vẻ. Buổi tối, còn có tiệc buffet dành riêng cho du khách", chị Lý chia sẻ.

Nữ du khách hào hứng khi được đón Tết Nguyên đán ở Nam Cực. Ảnh: Baijia Hao.

Những hoạt động khám phá Nam Cực sau đó cũng rất thú vị. Chị Lý cho biết bản thân rất thích chuyến đi này cho đến khi hàng loạt sự cố xảy ra.

Mắc kẹt trên biển và những hoạt động bất đắc dĩ

Sau khi tham quan, trải nghiệm các hoạt động ở Nam Cực, ngày 4/2 là ngày chị Lý và đoàn dự kiến quay trở về. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, họ bị mắc kẹt trên biển.

Ban đầu nhiều người cảm thấy khá hoang mang và sợ hãi, tuy nhiên không chỉ có mỗi du thuyền Silver Endeavour mà còn có hai du thuyền là Magellan Explorer và Ocean Nova A21 cũng bị mắc kẹt trên bi, tâm trạng của mọi người mới bình tĩnh hơn.

Đoàn du khách bị mắc kẹt trên biển vì thời tiết xấu. Ảnh: Sohu

Sau cả ngày lo lắng chờ đợi, du khách không còn nhiều tâm trạng vui đùa như ngày thường nên quay về nghỉ ngơi sớm.

Vì quá buồn chán, chị Lý lên mạng xã hội và tình cờ thấy bài đăng của du khách trên con tàu đối diện. "Ba con tàu ở rất gần nhau, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau. Tối đến, khi tàu bật đèn, mọi người dùng điện thoại, máy ảnh chụp hình lẫn nhau, trao đổi thông tin và kết bạn. Trải nghiệm này cũng không quá tệ", chị Lý kể.

Mặc dù vậy, việc chuyến đi bị kéo dài bất đắc dĩ cũng gây ảnh hưởng tới nhiều du khách.

"Những người trẻ tuổi phải quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ khá lo lắng. Một số người xin nghỉ phép để đi du lịch, giờ vì sự cố này mà phải xin nghỉ thêm. Thậm chí, nhiều người đã bắt đầu làm việc ngay trên tàu. Tôi thấy họ làm việc đến tận 4, 5 giờ sáng", chị Lý chia sẻ.

Ngày hôm sau, do dự đoán có thể tiếp tục bị mắc kẹt, du thuyền đã di chuyển đến vùng biển khác và tổ chức một số hoạt động cho du khách. Buổi sáng, mọi người được tham quan buồng lái, buổi chiều được đi thuyền phao.

Chị Lý cho biết: "Thực ra, tâm trạng của mọi người trên tàu đã ổn định hơn. Mặc dù bị mắc kẹt và phải trả thêm phí đổi vé máy bay, nhưng chuyến du lịch Nam Cực rất quý giá. Điều duy nhất khó chịu là trên tàu ít rau tươi và không có đồ ăn hợp khẩu vị. Về sau, chúng tôi không thể ăn được nữa nên đành ăn mì gói mang theo. Ai cũng chỉ mong được về nhà để ăn lẩu, ăn đồ chiên, ăn rau", chị Lý tâm sự.

Du lịch khám phá Nam Cực là một trong những hoạt động được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Sohu

Vì sự cố không này nhiều người đã tốn thêm rất nhiều tiền. Trong đó một nhóm du khách người Trung Quốc đã phải tốn thêm 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để chi trả thêm các khoản phí phát sinh.

May mắn là tới chiều ngày 6/2, thông báo trên tàu cho biết mọi người có thể di chuyển trở về như bình thường và họ đã đến được Punta Arenas.

Liên tiếp những sự cố đáng sợ xảy ra

Sau 10 tiếng bay, chị Lý đến sân bay Kennedy (New York) để chuyển tiếp chuyến bay về Hồng Kông. Tuy nhiên do thời tiết xấu, nữ du khách tiếp tục bị mắc kẹt tại sân bay nhiều giờ. Chuyến bay của chị Lý dự kiến cất cánh lúc 1 giờ 50 phút. Khoảng 1 giờ, khi sắp lên máy bay, thông báo bất ngờ vang lên: chuyến bay bị hủy do máy bay đâm phải chim. "Lúc đó, chúng tôi đều sững sờ, hành khách tập trung lại, ai cũng lo lắng. Nghe nói khi máy bay hạ cánh, một con chim bất ngờ đâm vào. May mà mọi người đều bình an", chị Lý cho biết.

Vốn nghĩ cho rằng "kiếp nạn" đã qua đi, thì chị Lý lại gặp một sự cố đáng sợ khác.

Chị Lý cho biết do liên tục bị trì hoãn và chờ đợi nhiều ngày, cơ thể rất mệt mỏi nên vừa lên máy bay đã ngủ say. Trong lúc ngủ, điện thoại của chị rơi vào bên trong ghế ngồi.

Chiếc điện thoại bị rơi vào bên trong ghế ngồi trên máy bay. Ảnh: Sohu.

"Vì ghế ngồi trên máy bay phức tạp, bên trong có nhiều thiết bị nên điện thoại rơi vào rất nguy hiểm. Pin lithium có thể bị chập mạch gây cháy nổ. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, còn sợ hơn cả lúc nhận tin bị mắc kẹt ở Nam Cực. Tôi thậm chí không dám tự ý điều chỉnh ghế. Sau đó, tôi liên hệ với tiếp viên trưởng, cô ấy nói đã liên hệ gấp với kỹ thuật và họ sẽ xử lý ngay khi hạ cánh. Cả chuyến bay dài tôi đều lo lắng, sợ sẽ xảy ra cháy nổ trên máy bay", chị Lý kể lại.

May mắn là sau đó chị Lý đã hạ cánh an toàn và chị cũng lấy lại được chiếc điện thoại của mình. Ngày 14/2 vừa qua, chị Lý và đoàn đã về đến nhà an toàn. "Đây là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có một không hai của tôi, dù có nhiều chuyện éo le xảy ra nhưng nó cũng giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nhiều chuyện để kể với mọi người", chị Lý hài hước kết luận.