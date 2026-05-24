Đòn trừng phạt dành cho mỹ nam Vườn Sao Băng

Theo QQ, sự việc Vương Hạc Đệ chia sẻ sự khó chịu với trò đùa của Thẩm Nguyệt và các thành viên trong show Quán Trọ Thân Yêu vẫn được bàn luận nhiệt tình trong suốt 2 ngày qua. Nam diễn viên Vườn Sao Băng bị chê bai nặng nề, đánh mất danh tiếng, thậm chí còn bị hàng trăm nghìn người hâm mộ quay lưng.

Vương Hạc Đệ muốn đổ lỗi cho Thẩm Nguyệt, nhưng lại bị khán giả quay lưng

Trước đó, Vương Hạc Đệ đăng bài lúc nửa đêm, chia sẻ sau khi đọc các bài phân tích tình huống của người hâm mộ, anh càng cảm thấy khó chịu, cho rằng bản thân đã bị các thành viên khác trong show cô lập, bắt nạt. Tuy nhiên, khán giả nhận xét sự việc đã trải qua 3 tháng, đến nay Vương Hạc Đệ vẫn lên than thở, không khác gì hành động dẫn dắt người hâm mộ chỉ trích tấn công đồng nghiệp của mình. Mặt khác, công chúng cho rằng sự việc có thể giải quyết riêng nhưng Vương Hạc Đệ lại đưa lên MXH gây ồn ào, làm ảnh hưởng tới người khác.

Chính vì vậy, dù Vương Hạc Đệ là người than thở trước, dư luận lại không nghiêng về phía nam diễn viên. Thậm chí, trong một cuộc bình chọn với hơn 200.000 người tham gia, 83% khán giả chọn bên Thẩm Nguyệt.

Trong hai ngày qua, Vương Hạc Đệ không khác gì bị đem ra xét xử trên toàn MXH. Nam diễn viên bị nhắc lại những lần đối xử thiếu lịch thiệp với các bạn diễn, tham gia trò chơi mạnh bạo quá mức, phát ngôn EQ thấp.

Vương Hạc Đệ mất 150.000 người hâm mộ chỉ sau 2 ngày khi loạt bằng chứng "quá khứ đen tối" của anh bị nhắc lại

Một vài tình huống Vương Hạc Đệ đối xử thô bạo với đồng nghiệp

Trong đó, Vương Hạc Đệ từng nói với Huỳnh Hiểu Minh: "nửa người chôn dưới đất", ngáng chân Ngu Thư Hân. Với Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ chê "nhìn cô ấy phát ngán", nói Thẩm Nguyệt là con ngốc, giật dây áo nữ diễn viên. Vương Hạc Đệ từng ở trước mặt Hoàng Tử Thao bảo vợ đàn anh là Từ Nghệ Dương không đẹp. Nam diễn viên còn đập gãy cây kiếm băng của đàn em Lưu Diệu Văn, thường xuyên chê bai đàn anh Từ Chí Thắng...

Khi tham gia chương trình cùng với Trương Bân Bân, Vương Hạc Đệ thô bạo tới mức nam diễn viên phải tới bệnh viện kiểm tra chấn động não nhẹ. Chơi game sói bắt thỏ, Vương Hạc Đệ vật ngã Đinh Trình Hâm (TNT), dù em trai đã chấp nhận ngồi yên dừng phản kháng, vẫn giật mũ suýt bay cả người em. Trong cuộc thi trước khi ra mắt, vì bức xúc với luật của chương trình, Vương Hạc Đệ trước mặt tiền bối và các thí sinh, không kiểm soát được cảm xúc nên đã ném đồ chửi bậy.... Vương Hạc Đệ còn bị đào lại video hút thuốc trước mặt nhiều đồng nghiệp khiến họ bị thụ động hít phải khói thuốc.

Nam diễn viên đang rơi vào tình huống khó xử

Hàng loạt những lần hành xử thiếu ý thức của Vương Hạc Đệ bị nhắc lại khiến danh tiếng của nam diễn viên sụp đổ. Chỉ trong 2 ngày, nam diễn viên Thương Lan Quyết giảm 150.000 người hâm mộ trên Douyin. Các nền tảng MXH khác anh cũng bị khán giả quay lưng.

Không những vậy, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đang nhận "bão" 1 sao, loạt clip diễn xuất thảm họa của họ trong phim cũng lan truyền chóng mặt. Khán giả ghét bỏ tác phẩm này vì Bạch Lộc cũng đang vướng vào scandal bắt nạt hai đàn anh Trịnh Khải, Lý Thần vì vậy cũng đang bị tẩy chay mạnh mẽ.

Khán giả tẩy chay các tác phẩm của Vương Hạc Đệ

Trên các trang MXH Trung Quốc, có rất nhiều ý kiến đánh giá không tốt về Vương Hạc Đệ: - Vương Hạc Đệ EQ với nhân phẩm đều không ổn, rất thiếu tinh tế. - Vương Hạc Đệ đánh giá thấp độ nổi tiếng với công chúng của Thẩm Nguyệt, đánh giá quá cao độ nổi tiếng của chính mình. - Người khác có khó chịu hay không tôi không biết, nhưng Huỳnh Hiểu Minh mà nghe bị nói "nửa thân chôn xuống đất" chắc chắn sẽ không vui đâu. Ai từng xem show của Huỳnh Hiểu Minh đều cảm nhận được Minh ca rất để ý chuyện bị nói già hay có khoảng cách thế hệ với người trẻ. - Lúc anh bắt Quan Hồng ăn nho rơi dưới đất với bánh mì giả, người ta không muốn ăn mà anh còn tống vào miệng người ta thì sao lúc đó anh không nhạy cảm đi. - Vương Hạc Đệ có thật sự xem Thẩm Nguyệt là bạn không vậy? Nếu còn xem là bạn thì trong lòng khó chịu cứ nói riêng là được rồi mà, sao phải mang lên Weibo mở công đường? Không biết fan sẽ tấn công cô ấy mãnh liệt sao? - Vương Hạc Đệ đã đánh giá quá cao lưu lượng của mình, lại đánh giá quá thấp khả năng phán đoán của người qua đường, làm duyên qua đường vốn đã thảm của mình càng tệ thêm. - Đúng là chiều hư đám minh tinh này rồi, chuyện bé tẹo cũng mang lên mạng bán thảm. - Thật sự không hiểu sao anh ta nổi được luôn. Bảo đẹp trai thì cũng không quá đẹp, diễn xuất bình thường, hát cũng chẳng hay bao nhiêu mà còn mở được concert. Minh tinh cũng nên đọc sách nhiều hơn, có chiều sâu hơn. - Không thoải mái thì đi khám bác sĩ đi, mà trước khi đi khám nhớ trả lại tiền bao rạp cho đồng nghiệp nữa nhé. - Đúng là một người đàn ông ấu trĩ, không thoải mái thì cứ nói không thoải mái đi, còn bảo là sau khi đọc phân tích của mọi người mới thấy khó chịu. - Gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí.







