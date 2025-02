Đơn vị tổ chức quyên góp từ thiện Give.Asia thông báo dừng chiến dịch ủng hộ bé Bắp

Những ngày vừa qua, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của bé Bắp (tên thật: Minh Hải) và mẹ - chị Thu Hòa với sự hỗ trợ của TikToker triệu view Phạm Thoại đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh việc nhận sự trợ giúp của các nhà hảo tâm tại Việt Nam, chị Thu Hòa và bé Bắp còn được ủng hộ trên nền tảng quyên góp phổ biến tại châu Á.

Trên Give.Asia, một chiến dịch dành cho bé Bắp đã được tạo ra với tên gọi A Mother's Fight for Minh Hai: A Story of Love, Sacrifice, and Hope (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì Minh Hải: Một câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng). Theo thông tin của trang web, chiến dịch này bắt đầu gây quỹ từ ngày 14/2 vừa qua. Mục tiêu quyên góp là hơn 1,8 tỷ đồng, tức gần 100.000 đô la Singapore.

Chiến dịch quyên góp của bé Bắp trên Give.Asia đã kết thúc vào ngày 25/2

Vào trưa ngày 25/2, Give.Asia đã đưa ra thông báo chính thức về việc chiến dịch quyên góp cho bé Minh Hải đã dừng lại: “Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ thông tin cập nhật tích cực về quá trình hồi phục của Minh Hải. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ và y tá tại NUH (Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore) và những đóng góp hào phóng của mọi người, tình trạng của Minh Hải đã cải thiện đáng kể. Em ấy đủ khỏe để được chuyển đến khoa tổng quát.

Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho các bạn những bức ảnh và video được chụp vào hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2025, trong đó thể hiện sự tiến triển đáng khích lệ của em ấy. Trước sự tiến triển của em, mẹ của Minh Hải đã vui lòng thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa”.

Give.Asia thông báo tình trạng của bé Bắp đã tiến triển rõ rệt và mẹ bé không cần nhận thêm quyên góp

Sau khi kết thúc chiến dịch kêu gọi ủng hộ cho bé Minh Hải, số tiền chiến dịch đã thu được từ 371 nhà hảo tâm đạt mức hơn 389 triệu đồng.

Theo thông tin chính thức từ trang web của tổ chức, Give.Asia là một nền tảng miễn phí cho các cá nhân, nhóm và tổ chức gây quỹ cho các tổ chức từ thiện hoặc mục đích cá nhân. Được thành lập vào năm 2009, Give.Asia là một trong những nền tảng gây quỹ cộng đồng lâu đời nhất tại châu Á.

Trong nhiều năm qua, Give.Asia hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện trên khắp châu Á và cũng là nền tảng gây quỹ từ thiện chính thức cho các sự kiện thể thao lớn như Standard Chartered Marathon Singapore. Give.Asia được tài trợ tư nhân bởi một doanh nghiệp xã hội đã đăng ký tại Singapore.