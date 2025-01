Đón xuân rộn ràng giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa tại Crescent Mall

Không khí mùa xuân đang lan toả trong từng từng góc phố và Crescent Mall cũng đã khoác lên mình chiếc áo mới với khu vườn rực rỡ sắc xuân. Với chủ đề "Wings of Spring - Sắc Bướm Hương Xuân", không gian được trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn cánh hoa khoe sắc và bướm lượn tung tăng, gửi gắm lời chúc và hi vọng cho một năm mới tròn đầy, viên mãn.

Khu vườn xuân càng thêm phần kỳ diệu khi Crescent Mall mang đến những hình ảnh nàng Bướm đầy tính biểu tượng. Mỗi nàng với sắc hồng, xanh, và vàng mang theo điều lành ý nghĩa, đại diện cho tình yêu, sức khoẻ và may mắn. Nàng Bướm Tình Yêu với đôi cánh hồng dịu dàng lan tỏa cảm giác ấm áp và yêu thương. Trong chiếc váy vàng ánh kim, Nàng Bướm May Mắn mang theo những điều thịnh vượng, an lành bừng sáng cả không gian. Nàng Bướm Sức Khoẻ trong sắc xanh tươi mát mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự bình an cho năm mới.

Tựa như một bức tranh mùa xuân ngọt ngào của xứ sở thần tiên, Crescent Mall sẽ là điểm đến lý tưởng để bạn tận hưởng hành trình du xuân đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.

Hòa vào không gian đầy màu sắc, Crescent Mall sẽ tổ chức chuỗi hoạt động vui xuân, đón Tết rộn ràng, mỗi cuối tuần từ 10h đến 22h, xuyên suốt từ 11/01 - 16/02/2025. Chuỗi workshop đa dạng chủ đề như trang trí lọ hoa, cánh bướm xuân từ hoa khô, làm vòng tay may mắn, sẽ là cơ hội để bạn thỏa sức sáng tạo, tự tay thiết kế những tác phẩm độc đáo, mang đậm sắc màu cá nhân cũng như lưu giữ nhiều những kỷ niệm bên bạn bè, người thân.

Xuyên suốt dịp Tết từ 29/01 - 02/02/2025, các gia đình còn được tận hưởng chuỗi hoạt động lễ hội rộn ràng xen lẫn sắc màu truyền thống và hiện đại tại Crescent Mall.

- Khuấy động bầu không khí phấn khởi, náo nhiệt ngày mùng 1 Tết là tiết mục múa lân sư rồng kết hợp biểu diễn cà kheo đặc sắc.

- Mùng 2 Tết, khách tham quan sẽ có dịp trải nghiệm nét đẹp văn hoá truyền thống qua phong tục xin chữ ông Đồ, đón nhận lời chúc may mắn, bình an cho năm mới hay khám phá vận may qua những trải bài Tarot đầy thú vị và bất ngờ.

- Đặc biệt, vào ngày mùng 3 Tết chương trình ca nhạc mừng năm mới với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, hân hoan cảm xúc, thổi bùng không khí lễ hội những ngày đầu năm.

- Tiếp tục tô điểm sắc xuân cùng chuỗi workshop nghệ thuật vào mùng 4 và 5 Tết. Cùng gia đình trải nghiệm, và mang về nhà những tác phẩm handmade độc đáo cùng kỷ niệm đáng nhớ.

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, giải trí ngày xuân, Crescent Mall chuẩn bị các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang đến không gian mua sắm đa trải nghiệm cho khách hàng. Như một lời tri ân đến khách hàng, Crescent Mall đã tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng mừng sinh nhật lần thứ 13 với tổng giải thưởng hơn 1,7 tỷ đồng. Từ ngày 9/12/2024 đến ngày 9/2/2025, chỉ với hóa đơn mua sắm trong ngày từ 2 triệu đồng, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu xe hơi Volkswagen T-Cross Elegance, ghế massage Ogawa BioVis, cặp vé máy bay khứ hồi Starlux Việt Nam – Đài Loan, kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp 04 ngày 03 đêm tại Hoiana Resort & Golf, phiếu quà tặng mua sắm Dyson, máy chạy bộ Johnson Horizon TR3.0, ...

Rộn ràng sắm sửa, Tết thêm đong đầy với những quà tặng độc quyền mùa xuân này tại Crescent Mall. Từ 20/01 - 15/02/2025, với giá trị hóa đơn mua sắm trong ngày từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được set bao lì xì độc đáo từ Crescent Mall. Với giá trị hóa đơn trong ngày từ 8 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được một giỏ quà Tết độc quyền từ thương hiệu Nhật Bản Morico kết hợp cùng Crescent Mall. Mua sắm liền tay, nhận ngay quà tặng giới hạn mùa Tết này từ Crescent Mall.

Hãy cùng gia đình và bạn bè khám phá và tận hưởng không gian ngập tràn sắc hương mùa lễ hội tại Crescent Mall. Những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc náo nhiệt, và những quà tặng giá trị độc quyền từ Crescent Mall sẽ mang đến cho bạn những năng lượng tích cực để khởi đầu một năm mới may mắn và như ý!