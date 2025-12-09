Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động đất 7,6 độ ở Nhật làm vỏ trái đất “trượt” 9 cm, chuyên gia cảnh báo thời điểm "tuyệt đối cảnh giác"

09-12-2025

Rạng sáng ngày 8/12 (giờ địa phương), ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori (Nhật Bản) xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ. Trận động đất gây ra biến động địa chất đáng kể tại khu vực.

Theo cơ quan Khảo sát địa lý Nhật Bản (GSI), trạm quan trắc điện tử Higashidōri 2 (làng Higashidōri, huyện Shimokita, tỉnh Aomori) cho thấy mặt đất đã dịch chuyển khoảng 9 cm về hướng đông trước và sau trận động đất. Tuy nhiên, đây mới là số liệu tạm thời, do dữ liệu phân tích thời gian thực có độ chính xác thấp và có thể bị ảnh hưởng bởi độ nghiêng địa hình. Cơ quan này cho biết kết quả cuối cùng sẽ được xác nhận sau khi phân tích chi tiết hơn.

Trận động đất xảy ra tại vùng biển phía đông Aomori, khiến khoảng 30 người bị thương và gây sụt lún một đoạn đường địa phương.

Theo Mainichi Shimbun, giáo sư Aitaro Kato thuộc Viện Nghiên cứu Động đất Đại học Tokyo cảnh báo: “Trong ít nhất một tuần tới và đặc biệt là từ 2 đến 3 ngày đầu, nguy cơ xảy ra động đất tiếp nối là rất cao. Người dân cần cảnh giác tối đa.”

Báo cáo cho biết đứt gãy gây ra trận động đất lần này có chiều dài khoảng 100 km, một phần trùng với vùng trượt của trận động đất Tokachi năm 1968 (7,9 độ). Ngoài ra, các khu vực lân cận từng xảy ra động đất mạnh như Tokachi-oki hay trận động đất Sanriku năm 1994 (7,6 độ) đã trải qua thời gian dài tích tụ áp lực.

Ngày 9 tháng 11 vừa qua, ngoài khơi Sanriku cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 6,9 độ. Ủy ban Điều tra Động đất của Chính phủ Nhật Bản cho biết có thể đang xảy ra hiện tượng “trượt chậm” tại khu vực - một dạng chuyển động của đứt gãy có thể kích hoạt các trận động đất lớn hơn, lên đến magnitude 7 hoặc 8. Dù tâm chấn của trận 7,6 lần này cách khá xa khu vực đó, giáo sư Taku Nishimura của Viện Nghiên cứu Phòng chống Thiên tai Đại học Kyoto vẫn nhấn mạnh: “Đây là vùng có đặc điểm dễ xảy ra động đất liên hoàn. Trong thời gian tới hoàn toàn có khả năng xuất hiện các trận động đất tương đương hoặc mạnh hơn.”

Thời điểm động đất xảy ra vào đêm muộn, nhiệt độ ven biển hai tỉnh Aomori và Iwate gần 0 độ C. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi sống tại thành phố Hachinohe kể: “Tôi bị đánh thức bởi rung lắc dữ dội, kéo dài rất lâu.” Tại thành phố Kuji (Iwate), một nhân viên 27 tuổi cho biết khi chuẩn bị sơ tán thì phát hiện toàn bộ cửa kính xe đã đóng băng.

Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về những trận động đất tiếp theo có thể xuất hiện tại Hokkaido. Nhiều hoạt động giải trí và sự kiện trong khu vực đã bị hủy, gây ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch địa phương.

Nguồn: ETtoday

Những hình ảnh kinh hoàng trong trận động đất 7,5 độ tại Nhật Bản: Cả thành phố rung chuyển, nhiều người bị thương, 90.000 người sơ tán

Theo Phạm Trang

