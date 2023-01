Đong đầy cảm xúc cùng đêm Gala "Together We Shine" của Tràng An Travel

Hoạt động trong lĩnh du lịch và lữ hành, Tràng An Travel thấu hiểu hơn bất kỳ ai ý nghĩa của những điều thú vị từ thế giới bên ngoài, những lợi ích sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần mà du lịch mang lại. Vì thế, Together We Shine như một cuộc hội ngộ mà Tràng An Travel sắp xếp để những tri kỷ cùng nhau kết nối, lan tỏa những tâm hồn yêu tự do, thích khám phá những miền đất mới!



Từ 3/1/2023, tất cả "giấy thông hành" đến dạ tiệc Together We Shine đã được gửi tới tất cả quý đối tác, khách hàng thân thiết của Tràng An Travel. Ngày 8/1/2023, gần 300 tri kỷ đã tề tựu đông đủ tại Sparta từ 17h30 dù 18h30 Gala Dinner Together We Shine mới chính thức bắt đầu. 18h30, toàn bộ khán phòng đã hoàn toàn sẵn sàng để phiêu lãng hết mình cùng bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng hoành tráng.



Không chỉ là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, Together We Shine còn là "cơ hội" để Tràng An trao tặng ngẫu nhiên những khách hàng thương mến của mình nhiều món quà ý nghĩa, giá trị: 01 vé máy bay khứ hồi nội địa tất cả các chặng, 01 vé máy bay khứ hồi châu Âu, 01 gói bảo hiểm du lịch trị giá 2 tỷ đồng, 01 Land tour Hàn quốc, 01 Land tour Bali, 01 Voucher tour Hong Kong (Trung Quốc), 02 vé máy bay khứ hồi tất cả các tuyến nội địa của Bamboo Airway, 05 Lì xì 100 euro, 01 tủ lạnh Hitachi 340lG, 01 tivi Samsung 50 inch và đặc biệt là 01 tour châu Âu trọn gói trị giá lên đến gần 100 triệu đồng.

Những món quà này, chính là lời cảm ơn sâu sắc của Tràng An Travel đến quý đối tác, khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ trong hành trình phát triển chung.

Giải thưởng vé máy bay khứ hồi tất cả các chặng nội địa, Quốc tế của Vietnam Airlines

Giải thưởng vé máy bay khứ hồi tất cả các chặng Quốc tế của Turkish Airlines

Giải thưởng trọn gói Tour châu Âu trong năm 2023

Gần 15 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực du lịch – lữ hành, Tràng An Travel đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động ở cả 3 mảng: Du lịch quốc tế đến Việt Nam (Inbound), du lịch quốc tế Việt Nam ra nước ngoài (Outbound) và du lịch Nội địa. Vượt qua những khó khăn của 2 năm dịch bệnh, Tràng An Travel có sự trở lại và tăng trưởng ngoạn mục.

Đáng chú ý, cuối tháng 4/2022, ngay sau dấu mốc ý nghĩa mở cửa hoàn toàn du lịch của Việt Nam (15/3/2022), Tràng An Travel là đơn vị tiên phong, nhận trách nhiệm tổ chức thành công 02 đoàn Famtrip châu Âu để các doanh nghiệp thành viên của Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội khảo sát thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm phục hồi du lịch sau dịch bệnh.

Chỉ trong vòng 9 tháng (tháng 04 - 12/2022), Tràng An Travel đã tổ chức thành công 650 Tour du lịch nội địa và quốc tế với số khách lên đến gần 20.000 người. Đây không chỉ là bước phát triển ngoạn mục của Tràng An Travel, mà còn phản ánh sự hồi sinh kỳ diệu của ngành du lịch Việt Nam qua 2 năm ngủ đông vì Covid - 19. Hứa hẹn một năm 2023 bứt phá thành công không chỉ cho Tràng An Travel mà cho toàn ngành du lịch Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng giám đốc Tràng An Travel phát biểu tại sự kiện

Theo Công ty Du lịch Tràng An Travel, có đến 65% khách hàng tham gia khảo sát sẽ lựa chọn Tour châu Âu là điểm đến mơ ước khi đi du lịch trong năm 2023. Số lượng khách đi tour châu Âu của Tràng An Travel cũng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.



Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Quốc tế Tràng An chia sẻ: "Tại Tràng An Travel, năm 2023 ngoài việc tiếp tục phát triển Tour nội địa, Tour quốc tế truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước Bắc Âu, Tây Âu… Tràng An Travel còn chú trọng phát triển chuyên tuyến du lịch đến các quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay cung đường vàng đến các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, CH Séc…".

Đồng thời, với sự mở cửa trở lại của Trung Quốc, Tràng An Travel đã sẵn sàng mọi nguồn lực để khai thác tối đa thị trường du lịch thế mạnh với các chương trình tour được xây dựng vô cùng hấp dẫn.

"Chúng tôi cam kết không ngừng nỗ lực giúp quý khách hàng có nhiều hơn nữa những trải nghiệm tuyệt vời khi lựa chọn đặt Tour tại Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An" - Ông Nguyễn Hữu Cường nhắn gửi thông điệp tới quý đối tác, khách hàng trong Gala Dinner Together We Shine tối 8/1/2023 vừa qua.

Tràng An Travel hiện đã mở bán nhiều Tour du lịch nội địa và quốc tế 2023 với chương trình ưu đãi hấp dẫn. Quý đối tác, khách hàng xin vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết:

https://www.trangantravel.com.vn

https://www.trangantravel.com

Hotline: 0522 177 177 - 024.66 700 700 - 0989 979 686

Hà Nội: Tòa A, Imperia Sky Garden, 423 đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thái Nguyên: Trần Nguyên Hãn, Tp. Phổ Yên, Thái Nguyên.