Đồng hồ Hải Triều lừa đảo trên TikTok là không đúng sự thật

Mạo danh Đồng hồ Hải Triều lừa đảo trên TikTok



Theo dòng sự kiện, nhiều người sau khi mua đồng hồ ở một trang quảng cáo có tên Đồng hồ Hải Triều trên TikTok, sau đó, nhận về toàn sỏi và đá. Khách hàng bức xúc và làm nội dung đăng lên nền tảng TikTok.

Để làm rõ sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với Đồng hồ Hải Triều, đại diện truyền thông của chuỗi bán lẻ, ông Đặng Hải Triều cho biết: "Công ty chúng tôi không quảng cáo và bán hàng trên TikTok. Việc nhiều người mua, sau đó nhận sỏi và đá bắt nguồn từ tài khoản giả mạo."

Ông Đặng Hải Triều cho biết thêm: "Tất cả sản phẩm tại Đồng hồ Hải Triều đều là chính hãng 100%, nếu phát hiện giả, đền ngay 10 lần. Người mua luôn nhận được chính sách bảo hành quốc tế theo đúng quy định."

Đồng hồ Hải Triều lừa đảo bán hàng giả là không đúng sự thật, vì hiện nay, có nhiều tài khoản mạo danh Hải Triều để thực hiện điều này

Hình thức mạo danh các thương hiệu lớn bằng cách sử dụng logo, hình ảnh,... và lập các tài khoản mạng xã hội, trang thương mại điện tử, website,... giả mạo để bán hàng giả là rất phổ biến.



Đồng hồ Hải Triều cũng không ngoại lệ. Bên cạnh tích cực làm việc với các sàn thương mại điện tử, Facebook,... để đánh sập tài khoản giả mạo thì Hải Triều còn khuyến cáo khách hàng chỉ nên đến trực tiếp cửa hàng, hoặc truy cập website đã được xác thực để mua sắm an toàn.

Sau khi có thông tin nhiều nơi mạo danh Đồng hồ Hải Triều lừa đảo, bán hàng giả và giao sỏi, đá. Kênh TikTok chính thức của Hải Triều là @donghohaitrieu đã đăng tải Video đính chính sự việc.

Bên dưới Video, người dùng có tên Hồng Gấm Lương cũng chia sẻ "Mình mới bị lừa xong, cứ nghĩ hàng đồng hồ thật. Mua hàng, nhận về toàn sỏi đá…" hay người dùng Nguyễn Long bình luận "Nó bán cho hộp đá". Có thể thấy, tình trạng khách hàng bị lừa đảo đang rất nhiều.

Nhiều khách hàng chia sẻ với Hải Triều rằng, họ đã bị lừa và nhận về toàn sỏi đá, khi mua trên các trang bán hàng giả mạo

Đồng hồ Hải Triều là chuỗi bán lẻ lâu đời từ năm 1991



Gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều khách hàng, Đồng hồ Hải Triều là chuỗi bán lẻ lâu đời, thành lập vào năm 1991. Hiện đang vận hành 25 cửa hàng và là đại lý ủy quyền của gần 30 thương hiệu hàng đầu.

Đồng hồ Hải Triều phục vụ cho người chuyên về đồng hồ thông qua các bộ sưu tập nổi tiếng như Rado Captain Cook, Orient SK, Orient Caballero, Seiko 5,... hay khách hàng phổ thông cũng dễ dàng sở hữu thông qua các thương hiệu thời trang như Casio, Daniel Wellington, Tissot, Citizen,...

Đồng hồ Hải Triều lừa đảo là không đúng bởi tại đây cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận bán lẻ ủy quyền từ hãng

9 quyền lợi khi đến với cửa hàng Đồng hồ Hải Triều



Sản phẩm tại Hải Triều có chất lượng tốt vì có đội ngũ kiểm tra chất lượng trên từng đơn vị sản phẩm, mang đến chiếc đồng hồ đẹp, không trầy xước.

Đồng hồ chính hãng khi lưu kho, trưng bày tại cửa hàng đều đặt trong tủ có nhiệt độ phù hợp, nhân viên chăm sóc mỗi ngày, bọc trong giấy bóng để ngăn cách mồ hôi và bụi bẩn để sản phẩm thật sự mới 100% khi đến tay người dùng.

Khách hàng không hiểu rõ sản phẩm, cũng không cần lo lắng vì đội ngũ nhân viên tư vấn am hiểu chuyên sâu về đồng hồ, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc.

Đồng hồ tại Hải Triều được bảo hành chính hãng 1 - 2 năm (tùy thương hiệu) ngay tại Việt Nam, đi kèm phiếu bảo hành hãng theo đúng quy định.

Tại Đồng hồ Hải Triều, mỗi sản phẩm bán ra đều đi kèm đầy đủ chứng nhận của hãng, gồm hộp, phiếu bảo hành và phụ kiện (nếu có)

Hiểu được nỗi lo lắng về chi phí bảo dưỡng của đồng hồ trong quá trình sử dụng, Đồng hồ Hải Triều có gói bảo hành lên đến 5 năm, miễn phí thay pin trọn đời, 1 đổi 1,... để người mua thật sự an tâm.



Khách hàng tại Hải Triều được ưu tiên sử dụng mọi dịch vụ tại Trung tâm sửa chữa Đồng hồ Hải Triều, nơi sửa chữa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không gian mua sắm sang trọng, nhiều mẫu mã đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và dễ dàng chọn mẫu phù hợp.

Khách ở xa muốn thử và mua đồng hồ tại nhà, Hải Triều sẽ giao nhiều mẫu để chọn. Mua mẫu nào, chỉ thanh toán mẫu đó. Không mua vẫn không sao, không tốn tiền vận chuyển.



Đặc biệt, tại Đồng hồ Hải Triều, khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc đồng hồ mình thích với chính sách mua đồng hồ trả góp, 0% lãi suất.

Truy cập website chính hãng của Hải Triều:

Website: https://donghohaitrieu.com

Hotline: 19006777.