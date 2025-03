Động lực để Quảng Ninh đạt tăng trưởng 14%

Sức bền từ các động lực truyền thống

Trước khi nâng mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) lên 14%, Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản cụ thể để đạt mức tăng 12,05% trong năm 2025. Trên “chặng đua marathon” về tăng trưởng kinh tế, nền tảng sức bền của địa phương này chính là các động lực truyền thống, vốn đã giúp duy trì mức tăng trưởng cao trong nhiều năm qua.

Trong 9 năm liên tiếp từ 2015-2023, Quảng Ninh đều đạt mức tăng “hai con số”; nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, thu hút FDI… liên tiếp trong TOP đầu cả nước. Năm 2024, bước lùi bất đắc dĩ có nguyên nhân trực tiếp từ bão số 3, khi cuồng phong cơn bão cũng “cuốn đi” hơn 28.000 tỷ đồng, tương đương giảm 0,65% tăng trưởng GRDP của tỉnh. Kết quả, Quảng Ninh chỉ đạt mức tăng 8,42%, đứng thứ 20 cả nước. Tuy vậy, quy mô kinh tế của tỉnh đã đạt gần 350.000 tỷ đồng (đứng thứ 7 cả nước), thu ngân sách vượt dự toán, GRDP bình quân đầu người trên 10.200 USD.…

Công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò động lực dẫn dắt, tiếp tục được Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Những nền tảng này giúp Quảng Ninh có cơ sở để tự tin, đặc biệt khi ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang có đà tăng trưởng lớn dẫn dắt khu vực công nghiệp - xây dựng. Quý II/2025, nhà máy ô tô Thành Công đi vào sản xuất thương mại, dự kiến sản xuất khoảng 20.000 ô tô trong năm nay. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp lớn như Foxconn, Lite On, TCL… triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh sẽ bổ sung năng lực tăng thêm cho sản xuất. Đồng thời, sự phục hồi “thần tốc” từ khu vực du lịch - dịch vụ cũng khiến mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách (khách quốc tế 4,5 triệu lượt), doanh thu từ du lịch đạt 55.000 tỷ đồng trở nên khả quan. Do đó, Quảng Ninh xác định tập trung cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành gỡ khó để tạo bứt phá trong công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, thu hút FDI thế hệ mới; đồng thời ổn định sự phát triển của các “trụ cột” than, điện…

Kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm... sẽ là động lực tăng trưởng mới để tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội

Ông Phạm Duy Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đề xuất: "Về thu hút đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư để triển khai đầu tư các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh, nhất là điện gió, điện năng lượng mặt trời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp triển khai ngay việc khảo sát, lựa chọn vị trí, lập quy hoạch chi tiết xây dựng và hoàn thiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời gian cần hoàn thiện trong quý II/2025."

Tuy vậy, động lực quan trọng nhất của Quảng Ninh chính là đầu tư công, với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội”. Quảng Ninh xác định tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa toàn bộ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt trên 120 nghìn tỷ đồng vào phát triển kinh tế - xã hội. Đây đồng thời cũng là “chướng ngại vật” cần vượt qua khi các cấp ngành, địa phương phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc đã tồn tại nhiều năm về quy hoạch, GPMB, vật liệu san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; qua đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm, động lực… Bên cạnh mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, địa phương cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất triển khai đầu tư đối với các dự án mới, tiêu biểu như Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn qua Quảng Ninh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hải Phòng - Quảng Ninh - Móng Cái…

Sức bật bằng các động lực mới

Tuy nhiên, để không chỉ duy trì tốc độ mà còn tăng tốc bứt phá, Quảng Ninh còn phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, chủ yếu đến từ các vùng kinh tế trọng điểm Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên, Vân Đồn… Thành phố Hạ Long được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện không gian phát triển tổng thể khu vực vịnh Cửa Lục, khu vực Hoành Bồ để đón bắt cơ hội phát triển mới, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế để sớm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cảng biển (cảng Vạn Ninh, Nam Bắc Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc) nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; sẵn sàng các thủ tục pháp lý để đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét…

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành uỷ Móng Cái nhấn mạnh: "Đối với Móng Cái, chúng tôi đã đề xuất tại hội nghị Gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư các tỉnh biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc). Đó là triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Khu hợp tác ngành nghề. Có lẽ đây chính là giai đoạn chín muồi để triển khai và nếu thực hiện được,phối hợp cùng với Quảng Tây và Đông Hưng (Trung Quốc) thì nó sẽ là động lực lớn. Tiếp theo là triển khai Cửa khẩu số thông minh, thúc đẩy dư địa cho việc xuất nhập khẩu cũng như khách du lịch".

Thành phố Hạ Long đang được nghiên cứu phát triển theo hướng lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực, mở rộng đô thị lên phía Bắc

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển công nghệ số, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế ban đêm,… cũng là nhiệm vụ trọng tâm Quảng Ninh đang đề ra, nay càng được “nâng bước” trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Địa phương này sẽ tiếp tục “hút” nhân lực chất lượng cao, ưu tiên các nhà đầu tư về lĩnh vực AI, chíp bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…

Tại kỳ họp thứ 25 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 14% trở lên, trong đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh yêu cầu: "Cần bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế bền vững đều đi đôi với nâng cao chất lượng an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển."

Để cùng cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, đóng góp tăng GRDP 14% của Quảng Ninh được đánh giá “khó nhưng khả thi”. Đây không những là “bước chạy nước rút” về đích năm 2025 hay giai đoạn 2021-2025, mà còn là bước tạo đà vững chắc cho chặng đường tiếp theo. Mục tiêu 14% không chỉ là một con số mà sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Quảng Ninh - là một trong những cực tăng trưởng của khu vực đồng bằng sông Hồng, tam giác tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.