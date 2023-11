Đồng Nai cho phép gần 760 căn nhà thấp tầng tại siêu dự án Aqua City Đồng Nai của Novaland được giao dịch

Ngày 17/11, Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai đã công bố 2 văn bản 4472 và 4477 về việc 7 căn nhà thấp tầng một phần khu 2 dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Được biết, khu đô thị Aqua Waterfront City nằm trong tổng thể dự án Aqua City – khu đô thị sinh thái thông minh được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh trên tổng diện tích gần 1000 ha. Dự án do Tập đoàn Novaland đầu tư. Dự án Aqua City có tổng quy mô 1.000ha.

Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017 - 2020) lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng; cắm mốc thực địa, san lấp mặt bằng và thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 2 (2020 - 2025) lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật, thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 3 (2025 - 2030): triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại gồm: công trình nhà ở, nhà mẫu, công trình công cộng và công trình khác trong dự án để phục vụ kinh doanh, khai thác và vận hành dự án.

Trước đó, đầu tháng 11/2023, tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho 752 căn nhà ở thấp tầng thuộc 1 phần khu I và V đủ điều kiện giao dịch lần này bao gồm 441 căn nhà ở liên kế, 82 căn biệt thự song lập, 58 căn biệt thự sân vườn, 171 căn nhà ở riêng lẻ.

Như vậy từ đầu tháng 8/2023 tới nay, tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho tổng 759 tại dự án Aqua City được đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.