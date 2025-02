Đồng Nai xuất khẩu hơn 4,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2025

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 2/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ước xuất khẩu hơn 2,1 tỷ USD, tăng gần 6% so với tháng trước đó và tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do Tết Nguyên đán 2024 rơi vào tháng 2 nên các doanh nghiệp lúc này nghỉ hoạt động từ 7-10 ngày.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: cà phê, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ…

Một góc KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tư liệu.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II/2025, nhưng các doanh nghiệp vẫn lo căng thẳng thương mại có thể tác động lớn đến xuất, nhập khẩu. Năm nay, theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 8% so với năm trước. Tuy nhiên, muốn GRDP của tỉnh Đồng Nai tăng 10% trở lên thì kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng phải tăng cao hơn kế hoạch.