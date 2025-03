Đồng Ngọc Thuận đã sa lưới

Sáng 5/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ Đồng Ngọc Thuận (40 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong).

Đồng Ngọc Thuận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Theo hồ sơ vụ án, Đồng Ngọc Thuận là nhân viên nhà xe An Khang, làm việc tại điểm trung chuyển của nhà xe có địa chỉ trên Đường số 2, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình,TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thuận được chị Nguyễn Thị N. (chủ nhà xe) thuê vào làm từ tháng 12/2023. Chị Nhàn giao cho Thuận và anh Phúc (cùng làm chung) phân loại hàng ký gửi ra từng khu vực để Thuận đi giao cho khách và thu tiền cước, sau đó đưa lại anh Phúc. Hàng tuần, anh Phúc sẽ kiểm đếm để đưa chị Nhàn.

Làm việc được một thời gian, từ ngày 4/3 - 9/3, Thuận đã giao 19 đơn hàng, thu của khách 7.760.000 đồng tiền cước, sau đó chiếm giữ luôn số tiền này, không quay lại chỗ làm. Ngoài ra, Thuận còn lấy đi một xe máy hiệu Sanyang của chị N.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định Đồng Ngọc Thuận đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.