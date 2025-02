Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội

Nhiều du khách lớn tuổi quyết lên đến đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái, với ước nguyện một năm mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong dòng người hành hương, có cả những vị khách nước ngoài cùng lên tham quan, chiêm bái danh thắng non thiêng.

Đông đảo người dân thể hiện "lòng thành" trước ngôi chùa Đồng cao nhất trên đỉnh Yên Tử. Du khách đến với chùa Đồng chen chân nhau để thắp hương cầu bình an cho gia đình, đặt tay chạm vào chùa lấy may và bày tỏ mãn nguyện khi được đến với cõi Phật.

Co ro trong gió rét trên đỉnh chùa Đồng, anh Lành (40 tuổi, quê Thanh Hoá) cho biết, đây là lần thứ 5 anh đi Yên Tử và năm nào cũng leo lên chùa Đồng để cầu may mắn. Năm nay mặc dù biết trời giá rét nhưng anh vẫn cùng bạn bè, người thân lên đỉnh thiêng đúng ngày khai hội như kế hoạch đã định trước.

Nhiều du khách lấy tiền chà sát vào chùa Đồng, chuông, khánh trên đỉnh thiêng Yên Tử cầu may. Để ngày khai hội và Lễ hội xuân Yên Tử diễn ra an toàn, văn minh, TP Uông Bí đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho Nhân dân, du khách.