Đông Tăng Long - An Lộc: Điểm sáng bất động sản khu đông Tp.HCM năm 2020

Lợi thế hạ tầng, giao thông kết nối xuyên suốt

Theo xu hướng hiện tại, giới trẻ mua nhà luôn luôn quan tâm về khái niệm "Đi bao xa" đến "Mất bao lâu".

Vậy thì lí do đầu tiên phải kể đến đó là giao thông đường bộ, quận 9 được cho là vị trí, vượng tài - đắc lộc, tiếp giáp với 4 tuyến đường huyết mạch: Nguyễn Duy Trinh (30 m), Lã Xuân Oai (40 m), Liên Phường (60 m) và Vành đai 3 (120 m), các dự án nằm trên địa bàn quận 9 được các nhà đầu tư quan tâm như thế một phần do đây là nơi giao thoa của 4 loại hình giao thông: Thủy - Bộ - Không - Sắt (Đường thủy: Cụm cảng sông Đồng Nai: Thị Vải, Cái Mép, cảng Cát Lái. Đường bộ: Đại lộ Đông Tây, Vành Đai 2, Vành Đai 3, Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Liên Phường, Nguyễn Duy Trinh, Lã Xuân Oai. Đường không: Sân bay Quốc tế Long Thành. Đường sắt: Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đang triển khai)

Các tiện ích xã hội của khu Đông TP Hồ Chí Minh cũng là nhân tố tích cực giúp cho quận 9 trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Hầu như các khu chức năng quan trọng tại quận 9 đều đã và đang hình thành một cách bài bản. Khu giáo dục đào tạo Đại học Long Phước, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao, Cảng Phú Hữu, Khu du lịch Suối Tiên và Công viên lịch sử văn hoá dân tộc… đều đã được vận hành, khai thác. Đẩy mạnh sự phát triển của quận 9, các nhà đầu tư bất động sản trong nước cũng như nước ngoài đã ồ ạt rót vốn vào đây.

Dự án được đánh giá là dự án đáng để đầu tư và an cư

Đông Tăng Long An Lộc là dự án nhà phố liền kề và biệt thự song lập nằm trong Đại đô thị Đông Tăng Long quận 9 - Khu đô thị quy mô bậc nhất khu đông TP Hồ Chí Minh. Dự án đang xây dựng và đảm bảo 100% về pháp lý được đầu tư bởi Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) – trực thuộc Bộ Xây dựng.

Với quy hoạch rộng gần 160 ha gồm 20 ha công viên cây xanh, 7 ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo, cùng 18 tiện ích hiện đại bao gồm trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại,trung tâm hành chính,...

Đông Tăng Long nằm ở trung tâm của quận 9, nơi nhiều dự án đã được hình thành và phát triển sôi động. Dự án cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút di chuyển, dễ dàng kết nối với các nơi khác nhờ hệ thống cầu đường đã được hoàn chỉnh. Dự án sở hữu vị trí không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị rất cao.

So với các dự án lớn cùng khu vực, Đông Tăng Long - An Lộc đang được giới đầu tư đánh giá có giá bán cạnh tranh, con số chênh lệch thấp hơn so với các dự án cùng khu vực lên đến 30%. Dự án được kỳ vọng có tỷ suất sinh lời cao, một số phân khu khác cùng thuộc khu đô thị Đông Tăng Long quận 9 đã tăng hơn 300% tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh mức giá cạnh tranh hiện nay dự án đang còn rất nhiều ưu đãi đặc biệt như quà tặng 50 chỉ vàng khi khách hàng mua biệt thự và 25 chỉ vàng đối với nhà phố, 0% lãi suất trong vòng 9 tháng, tham gia bốc thăm may mắn tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng Và tặng ngay 2 năm phí quản lý khi khách hàng mua nhà trong giai đoạn này.

Một phần chính bởi nguồn cung khan hiếm nên khi Đông Tăng Long - An Lộc giới thiệu sản phẩm nhà vườn liên kế (diện tích 5x20 m2, sân vườn trước và sau) và nhà vườn song lập (diện tích 8x20 m2, sân vườn 3 mặt) đã ngay lập tức thu hút được giới đầu tư.

Đông Tây Investment thuộc Đông Tây Group, sau gần 10 năm hình thành và phát triển, đến nay Đông Tây Group đã khẳng định được năng lực cạnh tranh trong ngành tư vấn, phân phối bất động sản tại Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp, nhằm cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết nhất đến khách hàng, Đông Tây Investment sẽ là cầu nối uy tín giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Thông tin chi tiết hơn về dự án Đông Tăng Long An Lộc

Hotline: 0918.49.5678

Địa chỉ tư vấn: 280A-16 Lương Định Của, Quận 2, TP. HCM

Website: https://dongtayinvestment.vn/du-an/dong-tang-long-an-loc-song-hien-dai-giua-thien-nhien-an-lanh/