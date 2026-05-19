Đông Tây Land trở thành đối tác chiến lược dự án Vinhomes Saigon Park

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Đông Tây Land và Vinhomes mà còn mở ra cơ hội tiếp cận một trong những dự án quy mô và giàu tiềm năng phát triển bậc nhất khu vực phía Tây Bắc - TP.HCM.

Siêu đô thị tri thức định hình chuẩn sống tương lai

Trong bối cảnh kinh tế tri thức và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về một không gian sống hiện đại đã vượt xa khái niệm nhà ở truyền thống. Cộng đồng cư dân ngày nay ưu tiên những môi trường sống có khả năng kết nối giáo dục, công nghệ, thiên nhiên và tiện ích toàn diện để đáp ứng cả nhu cầu phát triển cá nhân lẫn chất lượng sống lâu dài.

Được phát triển với tầm nhìn đó, Vinhomes Saigon Park hướng đến mô hình đại đô thị tích hợp quy mô lớn, nơi kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, năng động và giàu tri thức.

Với tổng diện tích lên đến 1.080 ha, dự án được quy hoạch như một "thành phố trong lòng thành phố", tích hợp đồng bộ không gian sống, thương mại, giáo dục, giải trí và công nghệ hiện đại. Điểm nhấn nổi bật tạo nên khác biệt cho Vinhomes Saigon Park chính là Đô thị Đại học Quốc tế hiện diện ngay trong nội khu. Đây được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ, góp phần hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa cũng như tạo động lực phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Vinhomes Saigon Park được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị tri thức đẳng cấp châu Á ngay tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Không chỉ là nơi an cư, Vinhomes Saigon Park còn được định vị như một môi trường sống lý tưởng dành cho chuyên gia, doanh nhân, giảng viên, sinh viên quốc tế và các gia đình trẻ đang tìm kiếm không gian phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

Đồng thời Vinhomes Saigon Park được xem là tâm điểm kết nối của khu Tây Bắc TP.HCM nhờ sở hữu mặt tiền Quốc lộ 22 và nằm trên trục giao thương quan trọng kết nối TP.HCM với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đây cũng là khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn của thành phố.

Trong tương lai, hàng loạt công trình trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4, quốc lộ 22 mở rộng lên 10 làn, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và tuyến Metro số 2 mở rộng sẽ góp phần gia tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ dự án về khu trung tâm.

Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá trị bất động sản khu Tây Bắc TP.HCM trong giai đoạn tới.

Sự phát triển đồng bộ từ hạ tầng sẽ giúp Vinhomes Saigon Park đón nhịp tăng trưởng mạnh mẽ

Bên cạnh lợi thế về quy hoạch và hạ tầng, Vinhomes Saigon Park còn ghi dấu ấn với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ theo mô hình "All-in-One". Dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan xanh với hệ thống công viên rộng khoảng 36 ha, mang đến không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Chuỗi tiện ích nội khu được phát triển toàn diện với: Hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool; bệnh viện quốc tế Vinmec; trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; khu thể thao, giải trí và sinh hoạt cộng đồng; hệ thống vận hành và an ninh thông minh ứng dụng AI 24/7. Việc tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu ngay trong nội khu giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại và riêng tư trong cùng một không gian sống.

Với vị trí chiến lược cùng hạ tầng đồng bộ cùng chính sách bán hàng 5 năm không lo lãi suất tại dự án, Vinhomes Saigon Park được giới chuyên gia đánh giá đây là nơi không chỉ để an cư lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa mà còn là kênh đầu tư sinh lời bền vững, khẳng định vị thế "tâm điểm mới" phía Tây Bắc TP.HCM.

Đông Tây Land tiếp tục khẳng định năng lực phân phối chiến lược

Là đối tác chiến lược hạng A của Vinhomes trên toàn quốc, Đông Tây Land tiếp tục được lựa chọn đồng hành phân phối Vinhomes Saigon Park, khẳng định uy tín thương hiệu cũng như năng lực triển khai thị trường đã được chứng minh qua nhiều dự án lớn.

Sự kiện lần này tiếp tục nối tiếp hành trình hợp tác giữa Đông Tây Land và Vinhomes, đồng thời thể hiện niềm tin của chủ đầu tư dành cho đơn vị phân phối sở hữu kinh nghiệm thực chiến, chiến lược kinh doanh bài bản và khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đông Tây Land chia sẻ: "Vinhomes Saigon Park là dự án mang nhiều giá trị khác biệt khi hội tụ đồng thời yếu tố quy hoạch hiện đại, hạ tầng kết nối và định hướng phát triển cộng đồng tri thức. Việc được đồng hành phân phối dự án không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Đông Tây Land tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng những giải pháp an cư và đầu tư hiệu quả, bền vững."

Với hơn 13 năm hoạt động cùng tôn chỉ "Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin", Đông Tây Land đã xây dựng vị thế là một trong những đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản uy tín trên thị trường. Đồng thời, lợi thế về quỹ hàng đa dạng, chính sách bán hàng cạnh tranh cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp giúp Đông Tây Land luôn nằm trong nhóm đại lý dẫn đầu tại nhiều dự án lớn, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư.