Động thái của Warren Buffett với ngành ngân hàng Mỹ như thế nào?

Warren Buffett từng có lịch sử giải cứu các ngân hàng Mỹ khi gặp khủng hoảng

Trước đây, khi đối mặt với biến động của ngành ngân hàng, các động thái của Berkshire Hathaway hay của nhà đầu tư Warren Buffett đều đem về những chiến thắng lớn.

Trong tuần này, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Warren Buffett đã làm việc với một số quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Joe Biden để đưa ra lời khuyên cũng như có khả năng sẽ thảo luận về việc đầu tư vào một số cổ phiếu ngân hàng.

Buffett và công ty cổ phần Berkshire Hathaway của ông là đơn vị đầu tư ngân hàng lâu năm và hiểu rất rõ về lĩnh vực này. Trên thực tế, vị tỷ phú đã từng sở hữu và điều hành một ngân hàng trong vài năm vào những năm 1970 trước khi bán nó do có những thay đổi trong quy định ngành.

Hiện tại, sự sụp đổ của 3 ngân hàng Mỹ chỉ trong vài ngày đã gây ra một đợt bán tháo diện rộng. Vì vậy, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, liệu vị tỷ phú Warren Buffett có đầu tư vào một số ngân hàng vào lúc này hay không?

Bởi lẽ, theo những gì mà nhà đầu tư huyền thoại đã làm trong quá khứ, nhiều người suy đoán lần này ông cũng sẽ lại “giải cứu” các ngân hàng đang gặp khủng hoảng.

Ví dụ như vào thời kỳ “đen tối” của tài chính toàn cầu năm 2008, Warren Buffett đã rót 5 tỷ USD vào Goldman Sachs để củng cố vốn và thanh khoản cho ngân hàng này khi thị trường đang “hoang mang” trước việc Lehman Brothers sụp đổ.

Hay ông cũng từng đầu tư 5 tỷ USD tiền mặt cho Bank of America, để đổi lấy 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi, có thể mua lại với mức phí chênh lệch 5% và trả cổ tức hàng năm 5%.

Ngoài ra, trong đại dịch Covid-19, Buffett và Berkshire cũng đã có một số động thái. Trong khi bán rất nhiều cổ phần ngân hàng của mình thì tập đoàn vẫn đầu tư vào Bank of America. Vào năm 2022, Berkshire cũng đã quyết định mua thêm cổ phiếu của Ally Financial và Citigroup.

Dù có nhiều dẫn chứng nhưng một số nhà phân tích cũng không chắc Berkshire sẽ thực hiện một đợt bơm vốn nào sắp tới, bởi lẽ “sự biến động” gần đây liên quan nhiều hơn đến thanh khoản.

Theo Yahoo Finance, cũng có vài người cho rằng rất có khả năng Berkshire sẽ có các động thái đơn giản hơn và sẽ mua các loại cổ phiếu phổ thông của những ngân hàng đã bán quá mức trong đợt bán tháo gần đây. Cũng có một vài dự báo lại thể hiện rằng ông sẽ cân nhắc mua trong những tuần tới.

Berkshire có thể quan tâm tới các ngân hàng nào?

Theo nhà phân tích Bram Berkowitz, có rất nhiều thứ mà Berkshire có thể quan tâm trong đợt bán tháo này. Ví dụ như một ngân hàng khu vực trong số các ngân hàng siêu khu vực.

Nhìn lại năm 2022, công ty từng cắt giảm hơn một nửa số cổ phiếu sở hữu tại U.S Bancorp, giảm “vị thể” của mình tại nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision-Blizzard, công ty dầu mỏ Chevron, công ty chăm sóc sức khỏe McKesson hay chuỗi bán lẻ Kroger. Tuy nhiên với nhà phân tích Bram, công ty như U.S Bancorp vẫn là một sự lựa chọn an toàn lúc này.

Trước đại dịch, Berkshire Hathaway cũng từng có cổ phần tại PNC Financial Services Group và M&T Bank. Trong năm nay, cổ phiếu PNC đã giảm hơn 17% và M&T giảm khoảng 4%.

Ngoài ra, Buffett đã bán “kha khá” cổ phiếu ngân hàng siêu khu vực của mình trong những năm qua, và ông cũng là một nhà đầu tư dài hạn. Vì vậy, theo nhà phân tích Bram Berkowitz, việc Buffett đầu tư lại vào các ngân hàng nêu trên là 50-50.

*Bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của nhà phân tích Bram Berkowitz được tờ Yahoo Finance trích dẫn.

Tham khảo Yahoo Finance