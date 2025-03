Dòng tiền đầu tư đang chảy vào thị trường vàng vì lý do này

Giá vàng đã tăng 1,7% trong tuần qua, vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.906,04 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 5/2025 ở mức 2.914,10 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng tuần qua cũng tăng. Vàng miếng SJC tăng từ 88,5-90,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), lên 90,9 – 92,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tròn trơn SJC cũng tăng từ 88,5-90,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), lên 91,6–93,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ số USD giảm mạnh trong tuần qua, giảm 3,5% xuống 103,77 mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Đây là tuần USD giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy số việc làm mới trong tháng 2/2025 tăng ít hơn dự kiến, có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Thêm vào đó, dữ liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy Trung Quốc tiếp tục mua vàng tháng thứ tư liên tiếp (từ tháng 11/2024 đến tháng 2/2025).

Diễn biến giá vàng giao ngay.

Với những diễn biến đó, tâm lý của các chuyên gia phân tích và nhà giao dịch vàng trở lại lạc quan. Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy 2/3 số chuyên gia và nhà giao dịch tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần từ ngày 10 - 14/3/2025.

"Sẽ tăng", Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết. "Có vẻ như đợt giảm giá mà tôi đoán trước đã kết thúc! Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khả năng hồi phục giá của vàng là đáng kinh ngạc. Những lý do khiến mọi người mua vàng vẫn còn nguyên đó và chúng tôi dự đoán giá sẽ lập những kỷ lục mới trong tương lai gần”.

“Tăng nữa”, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. “Sự lo lắng của thị trường chứng khoán và quan ngại về lạm phát đủ để vàng tiếp tục tăng”.

“Tăng”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. “Tôi thật ngốc khi tuần trước đã thay đổi dự đoán về giá từ tăng sang giảm. Các nhà đầu tư dài hạn trên thị trường nói chung không quan tâm đến phân tích kỹ thuật hoặc yếu tố cơ bản; họ chỉ đơn giản là tìm kiếm một thị trường trú ẩn an toàn do địa chính trị liên tục trong tình trạng hỗn loạn và sự biến động càng gia tăng do chính quyền Mỹ và các đồng minh tạo ra”.

“Thật thú vị khi ngày càng có nhiều lời bàn tán về suy thoái kinh tế”. “Điều này có thể kích thích việc mua kim loại quý nói chung và vàng nói riêng”, ông Newsom nói thêm.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng thuộc SIA Wealth Management, cho biết sẽ giữ lập trường trung lập về giá vàng trong thời gian tới. “Gần đây, giá vàng đã có một đợt tăng mạnh và hiện có vẻ như đang duy trì mức tăng gần đây trong khi chờ đợi sự kiện tiếp theo (về mặt kinh tế hoặc chính trị)”.

“Lúc này, chúng ta nên theo dõi biến động trên thị trường tiền tệ và các động thái về lãi suất”, ông Cieszynski cho biết. “Thuế quan có ý nghĩa gì đối với đồng USD? Chúng tôi thấy đồng Euro tuần qua đã tăng giá mạnh”. Theo ông, ‘chất xúc tác’ tiếp theo có khả năng là cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. “Đó là lúc giá có thể sẽ giảm xuống”. “Không nhất thiết là ‘Liệu Fed có cắt giảm lãi suất không’, nhưng Fed sẽ đưa ra dự báo của mình. Dữ liệu về số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã được công bố. Sắp tới sẽ là báo cáo về lạm phát, doanh số bán lẻ… những dữ liệu sẽ giúp hiểu rõ hơn về xu hướng của mọi thứ. Rồi xem ông Powell sẽ nói gì? Các thành viên của Fed sẽ nói gì?”

“Họ sẽ hoảng loạn hay sẽ giữ nguyên lộ trình?” “Đó có lẽ là điều tiếp theo mà tôi nghĩ có thể tác động đáng kể đến xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, xu hướng đồng USD và xu hướng vàng”, ông Cieszynski cho biết.

Ông Cieszynski dự đoán giá vàng tuần mới này có 50% khả năng tăng và 50% khả năng giảm, và cũng cho rằng "Sẽ không mất nhiều thời gian từ lúc này đến khi giá đạt 3.000 USD".

Cuối tuần qua, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng Kitco News, trong đó phần lớn dự báo giá sẽ tăng trong tuần từ 10-14/3. Theo đó, 12 chuyên gia, hay 67%, dự kiến giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 1 nhà phân tích, hay 5%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm. Năm chuyên gia còn lại, chiếm 28% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 251 nhà đầu tư mua bán lẻ tham gia khảo sát, trong đó 168 người, hay 67%, dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 44 nhà giao dịch khác, hay 18%, dự đoán giá sẽ giảm. 39 nhà đầu tư còn lại, chiếm 26% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần 10-14/3/2025.

Tuần này, dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường để từ đó không chỉ đánh giá về tình hình giá cả mà cả nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Mỹ. Dữ liệu CPI tháng 2/2025 sẽ được công bố vào thứ Tư (12/3), sau đó là PPI vào thứ Năm (13/3) và kết quả thăm dò tâm lý người tiêu dùng vào thứ Sáu (14/3).

