Đồng USD chạm mức thấp nhất trong bốn tháng qua

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.758 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó.

Với biên độ dao động +/-5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch dao động trong khoảng từ 23.520 đến 25.995 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo hiện được niêm yết ở mức 23.540 VND/USD cho chiều mua vào và 25.912 VND/USD cho chiều bán ra.

Tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá USD không có sự điều chỉnh đáng kể so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, Vietcombank, Eximbank giữ nguyên giá USD mua vào và bán ra, lần lượt niêm yết ở mức 25.290 - 25.650 VND/USD và 25.300 - 25.650 VND/USD.

Trong khi đó, BIDV và VPBank giảm trung bình 10 đồng đến 13 đồng mỗi USD ở hai chiều mua vào và bán ra. Hiện tỷ giá USD tại BIDV và VPBank lần lượt giao dịch tại mức 25.290 - 25.650 VND/USD và 25.310 - 25.635 VND/USD.

Ở chiều ngược lại, Techcombank tăng nhẹ thêm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, nâng tỷ giá USD lên mức 25.300 - 25.650 VND/USD. Riêng VietinBank tăng mạnh 146 đồng ở chiều mua vào và giảm tới 74 đồng ở chiều bán ra, đưa tỷ giá về mức 25.291 - 25.651 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đang giao dịch quanh mốc 25.750 - 25.830 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã giảm xuống mức 103,44, chạm mức thấp nhất trong bốn tháng.

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,05%, xuống còn 1,0915. Đồng bảng Anh giảm 0,05% về 1,2944, trong khi tỷ giá USD so với yen Nhật tăng nhẹ 0,02%, lên mức 148,08.

Sự suy yếu của đồng USD góp phần thúc đẩy giá vàng tăng. Trước đó, chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0,04% trong phiên giao dịch trước đó.

Theo Reuters, đồng USD tiếp tục chịu áp lực suy yếu do lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế tại Mỹ, đặc biệt sau khi loạt dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh và tâm lý tiêu dùng giảm sút.

Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã không loại trừ khả năng xảy ra suy thoái, đồng thời nhấn mạnh những biến động kinh tế trong bối cảnh thực thi chương trình nghị sự chính sách mới. Điều này bao gồm các quyết định sa thải nhân sự trong chính phủ, cắt giảm chi tiêu liên bang và giảm thuế. Trump cũng tiếp tục đe dọa tăng thuế quan thương mại với cả các nước đồng minh và đối thủ.