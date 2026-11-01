Tâm điểm của hội nghị là sự giao thoa giữa nguồn lực tài chính quốc tế và khát vọng vươn tầm của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên phát triển mới, với sự dẫn dắt của hai gương mặt tiêu biểu: TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức và AHLĐ, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank.

Dòng vốn toàn cầu và Khát vọng Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình lịch sử của thị trường vốn – từ câu chuyện nâng hạng thị trường đến lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) – nhu cầu về nguồn vốn dài hạn ở quy mô lớn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. HDBank Global Capital Summit 2026 với chủ đề "Global Capital – Vietnam’s Next Horizon" (Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam) được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn đối thoại thực chất, kết nối các định chế tài chính, sở giao dịch chứng khoán và cộng đồng đầu tư quốc tế với những cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam.

Đại diện cho góc nhìn quốc tế, TS. Philipp Rösler mang đến những kinh nghiệm và góc nhìn về kết nối các trung tâm tài chính, định chế đầu tư và dòng vốn toàn cầu. Từng giữ cương vị Phó Thủ tướng Đức và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông sẽ cùng các chuyên gia luận bàn về cơ hội đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, cũng như những yếu tố tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư dài hạn.

TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức

Ở chiều ngược lại, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đại diện cho khát vọng Việt Nam – khát vọng xây dựng những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và tầm vóc quốc tế. Tại TP.HCM, bà sẽ chia sẻ về hành trình "Từ khát vọng Việt Nam đến những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế", từ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp, kết nối nguồn vốn, công nghệ và tri thức toàn cầu đến việc hiện thực hóa những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp Việt.

AHLĐ, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank

Cùng tham gia thảo luận trong phiên tọa đàm "Dòng vốn quốc tế và Khát vọng Việt Nam" kết nối trực tiếp hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM là những nhà quản trị và chuyên gia tài chính quốc tế dày dạn kinh nghiệm như ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, nguyên Tổng Giám đốc Hana Bank (Hàn Quốc); ông Darryl Dong, nguyên Trưởng Văn phòng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM…

Dấu mốc kết nối trước thềm 30 năm thị trường chứng khoán Việt Nam

Đặc biệt, diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, HDBank Global Capital Summit 2026 còn gắn liền với sự kiện công bố chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities - HDS) – thành viên thuộc hệ sinh thái HDBank. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, chuẩn mực quản trị và mở rộng kết nối nhà đầu tư của HDS, góp phần hoàn thiện vai trò cầu nối giữa người có vốn quốc tế và người cần vốn tại Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chiến lược, sự kiện cũng dành không gian để giới đầu tư trực tiếp trải nghiệm các nền tảng công nghệ tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như siêu ứng dụng HDInvest và công cụ phân tích Alpha Hunter.

Từ dòng vốn toàn cầu đến khát vọng Việt Nam, HDBank Global Capital Summit 2026 hứa hẹn mở ra những góc nhìn chiến lược và kết nối thực chất, khẳng định vai trò tiên phong của các định chế tài chính Việt Nam trong việc dẫn dắt nguồn lực quốc tế đồng hành cùng chặng đường phát triển bứt phá của đất nước.

Chúng tôi sẽ tường thuật sự kiện vào sáng mai (25/11) để quý nhà đầu tư và độc giả cùng theo dõi!