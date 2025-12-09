Tại Ấn Độ, chiến dịch chống hàng giả đang được triển khai mạnh ở khu vực Mathura (Uttar Pradesh) tiếp tục ghi nhận kết quả lớn, khi lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn nước ngọt Mountain Dew giả đang được phân phối trên thị trường. Đây được xem là một trong những vụ việc quy mô đáng chú ý trong thời gian gần đây, khi sản phẩm bị làm giả thuộc nhóm đồ uống phổ biến và tiêu thụ rộng rãi.

Theo thông tin từ Cục Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Uttar Pradesh, chiến dịch được triển khai sau khi PepsiCo India Limited gửi đơn khiếu nại chính thức, phản ánh việc sản phẩm Mountain Dew bị làm giả và tuồn ra thị trường tại Mathura – Vrindavan. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ủy viên An toàn Thực phẩm Uttar Pradesh và Thẩm phán Quận Mathura đã chỉ đạo lập chuyên án kiểm tra khẩn.

Một tổ công tác gồm Trợ lý Ủy viên (Thực phẩm) Dhirendra Pratap Singh, lực lượng cảnh sát địa phương cùng đại diện PepsiCo India Limited đã tiến hành đột kích ba cơ sở thương mại lớn: Lokesh Traders, MS Traders và Pawan Traders. Đây là các điểm kinh doanh đồ uống và hàng tiêu dùng có lượng phân phối lớn trong khu vực.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn chai Mountain Dew 400 ml có dấu hiệu làm giả tinh vi. Bao bì, tem, nắp chai, màu sắc và hình thức bên ngoài được sao chép gần như hoàn toàn, khiến sản phẩm trở nên rất khó phân biệt so với hàng thật. Tổng cộng 175 thùng đã bị thu giữ tại ba cơ sở nói trên. Tất cả đều được tịch thu ngay tại chỗ để phục vụ công tác điều tra.

“Việc làm giả được thực hiện với mức độ tinh xảo cao và có dấu hiệu vận hành như một chuỗi cung ứng có tổ chức,” đại diện đoàn kiểm tra cho biết. Theo PepsiCo India Limited, số hàng giả này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số và uy tín thương hiệu trong nhiều tháng qua. Công ty lập tức đệ đơn khiếu nại hình sự tại Đồn Cảnh sát Giao thông Đường bộ.

Sau khi thu giữ tang vật, cán bộ an toàn thực phẩm đã lấy mẫu từ từng cơ sở và gửi tới phòng thí nghiệm của bang để phân tích. Kết quả kiểm nghiệm sẽ làm cơ sở tiến hành xử lý theo Đạo luật Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (FSS Act). Trong trường hợp mẫu kiểm tra không đạt chuẩn, các chủ cơ sở có thể đối mặt với mức phạt nặng, thậm chí truy tố hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cũng cho biết, đường dây phân phối có thể rộng hơn phạm vi ba cơ sở kể trên. Hiện cảnh sát đang mở rộng truy xét các đầu mối cung cấp bao bì, tem nhãn và vật liệu đóng gói giả, vì nhiều khả năng đây là sản phẩm từ các xưởng in lậu đặt ở bang khác. Một số đối tượng có liên quan đang được triệu tập để làm rõ.

Vụ việc đã gây sự chú ý lớn tại Mathura – Vrindavan, nơi có mức tiêu thụ đồ uống lạnh cao, đặc biệt trong mùa đông và lễ hội. Ngay sau chiến dịch, nhiều cơ sở kinh doanh đã tỏ ra thận trọng hơn trong việc nhập hàng, lo ngại bị cuốn vào hoạt động điều tra nếu tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Cục An toàn Thực phẩm Uttar Pradesh khẳng định, các chiến dịch kiểm tra và đột kích sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên nhằm bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn hàng giả lan rộng. “Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và giữ môi trường kinh doanh lành mạnh. Những trường hợp tiếp tay cho hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm,” cơ quan này nhấn mạnh.