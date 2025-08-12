Đột kích một cửa hàng, công an triệt phá đường dây buôn hàng hiệu giả qua TikTok do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 2.300 sản phẩm

Cảnh sát thành phố Foligno (tỉnh Perugia, Ý) vừa triệt phá một vụ buôn bán hàng xa xỉ giả mạo qua mạng xã hội, thu giữ hơn 2.300 sản phẩm và khởi tố một chủ doanh nghiệp người Trung Quốc.

Chiến dịch bắt nguồn từ công tác giám sát trực tuyến thường xuyên của Cảnh sát Tài chính tỉnh Perugia, khi phát hiện một tài khoản TikTok do người Trung Quốc điều hành đang rao bán các sản phẩm mang logo thương hiệu quốc tế như đồng hồ, quần áo, nước hoa và đồ da. Các buổi livestream phát trực tiếp và video quảng bá được dàn dựng rất chuyên nghiệp, tạo bầu cảm giác “xa xỉ cao cấp”, nhưng điều tra cho thấy toàn bộ sản phẩm đều là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Manh mối đầu tiên dẫn cảnh sát tới kho của một công ty chuyển phát nhanh địa phương, nghi có liên quan đến mạng lưới phân phối hàng giả. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kiện hàng đã được giao trước đó không có hóa đơn hay chứng từ thuế hợp lệ. 40 sản phẩm, gồm túi xách và thắt lưng dán nhãn giả, bị thu giữ ngay lập tức.

Không dừng lại ở đó, cảnh sát đột kích vào cơ sở kinh doanh của doanh nhân Trung Quốc, chỉ cách Đồn Cảnh sát Tài chính Foligno vài mét. Cửa hàng được bài trí như một “boutique” sang trọng, với kệ và tủ trưng bày đầy hàng giả từ các thương hiệu lớn. Đây cũng là nơi các buổi phát trực tiếp được thực hiện để bán hàng.

Tổng cộng, hơn 2.300 sản phẩm giả mạo thương hiệu Fendi, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès cùng nước hoa, túi xách, ví, thắt lưng và quần áo bị thu giữ. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện 11 chiếc đồng hồ thương hiệu cao cấp Rolex giả có độ tinh xảo cao, sử dụng vật liệu chất lượng, hộp, bao bì, mã QR và thẻ bảo hành giả, đủ khả năng đánh lừa người mua. Nếu là hàng thật, số đồng hồ này trị giá hơn 80.000 euro, tương đương khoảng 2,44 tỷ đồng.

Doanh nhân Trung Quốc liên quan đã bị cáo buộc bán hàng giả nhãn hiệu đã đăng ký và tiêu thụ hàng ăn cắp. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm nguồn cung ứng và mạng lưới phân phối, nghi ngờ hoạt động buôn bán hàng giả này vươn ra ngoài khu vực Umbria.

Khánh Vy