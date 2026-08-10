Đột kích nhà một cựu quan chức, phát hiện số lượng lớn vàng thỏi nhét trong bọc thịt gà ở tủ đông

Một đoạn video được công bố bởi một cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc vào năm 2022 đã tiết lộ phương thức bất thường của một quan chức trong việc giấu giếm số tài sản bất hợp pháp của mình.

Vào tháng 4 năm 2021, các nhà chức trách ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã mở cuộc điều tra chính thức đối với Jiang Xunbo, một cựu quan chức cấp cao tại thành phố cấp địa khu Cù Châu. Người này bị buộc tội nhận hàng triệu nhân dân tệ tiền hối lộ từ các giám đốc điều hành doanh nghiệp khác nhau. Jiang đã thú tội một ngày sau khi cuộc điều tra bắt đầu.

Đoạn video được đăng bởi ủy ban giám sát tỉnh Chiết Giang trên nền tảng mạng xã hội WeChat cho thấy cảnh các sĩ quan đột kích vào biệt thự của ông ta. Họ tìm thấy hết túi này đến túi khác chứa thịt đông lạnh trong tủ đông của Jiang, bao gồm gà, vịt và cá được nhồi các thỏi vàng bọc nhựa và đồ trang sức. Họ cũng phát hiện ra những chồng thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng mà Jiang đã chôn dưới những khóm tre trong vườn nhà.

Hình ảnh tại hiện trường

Đoạn video cũng cho thấy Jiang, mặc bộ đồ bảo hộ y tế màu trắng, đang khóc nức nở tại tòa. “Tôi chấp nhận hậu quả pháp lý và vô cùng hối hận về tội lỗi của mình,” Jiang vừa khóc vừa nói.

Jiang “đã sử dụng quyền lực của mình như một công cụ để kiếm tiền,” đoạn video cho biết. Ông bị cáo buộc đã nhận hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ VNĐ) tiền quà biếu từ các giám đốc điều hành doanh nghiệp và cấp dưới trong các kỳ nghỉ tết âm lịch từ năm 1998 đến năm 2018. Vào năm 2001, trong một cuộc họp kinh doanh với một công ty giấy ở Thượng Hải, ông đã được đưa một phong bì, bên trong chứa 8.000 USD (khoảng 203 triệu VNĐ) tiền mặt, theo đoạn video.

Vợ của Jiang cũng nhận tiền thay cho chồng khi ông nằm viện vào năm 2010 và gây ảnh hưởng dưới tên ông, theo các cáo buộc. Khi nhà máy in của anh trai bà nhận được những phàn nàn công khai về ô nhiễm, bà đã gây áp lực buộc các cơ quan có thẩm quyền liên quan phải miễn các hình phạt về môi trường.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đất nước tỷ dân, Jiang đã bị kết án vào tháng 1 năm 2022 với 7 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) vì tội nhận hối lộ.

Nguồn: VICE