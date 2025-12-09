Đột phá công nghệ: Midea trình làng "siêu robot" sáu tay, di chuyển bằng bánh xe, thách thức mọi giới hạn sinh học

Trong cuộc đua khốc liệt nhằm đưa người máy vào dây chuyền sản xuất, hầu hết các công ty đều theo đuổi một triết lý chung: tạo ra những cỗ máy mô phỏng hoàn hảo cơ thể con người với hai tay, hai chân để phù hợp với môi trường làm việc vốn được thiết kế cho nhân sự sinh học.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Mới Vùng Vịnh Lớn năm 2025 diễn ra vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, Tập đoàn Midea đã gây chấn động giới công nghệ khi đi ngược lại quy chuẩn đó bằng việc ra mắt MIRO U - một "siêu robot hình nhân" với thiết kế dị biệt.

Khi công năng chiến thắng hình thức

Điểm nhấn gây tranh cãi nhưng cũng đầy ấn tượng của MIRO U chính là ngoại hình. Dù vẫn giữ phần đầu và thân mình mô phỏng con người để tương thích với các trạm làm việc tiêu chuẩn, nhưng phần còn lại của robot này hoàn toàn phá vỡ các quy tắc sinh học. Thay vì đôi chân, MIRO U di chuyển trên một khung gầm đặc biệt kết hợp giữa chân và bánh xe. Và thay vì hai tay, nó được trang bị tới sáu cánh tay sinh học linh hoạt.

Ông Wei Chang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Midea, khẳng định rằng giá trị cốt lõi của MIRO U không nằm ở việc bắt chước hình thái con người, mà là vượt qua nó. "Mục tiêu của chúng tôi là đạt được bước nhảy vọt về hiệu suất vận hành, phá vỡ các giới hạn sinh lý mà một công nhân bình thường - dù là người hay máy móc hai tay - không thể chạm tới", ông Chang nhấn mạnh.

Tư duy thiết kế "đa chiều" của Midea được thể hiện rõ nét qua cách vận hành của sáu cánh tay. Trong khi các cánh tay phía dưới đảm nhiệm việc nâng đỡ các linh kiện nặng, các cánh tay phía trên có thể tập trung thực hiện các thao tác lắp ráp tinh vi. Khả năng xoay 360 độ tại chỗ và cơ chế thay đổi công cụ siêu tốc giúp MIRO U linh hoạt hơn bất kỳ công nhân con người nào, loại bỏ hoàn toàn các động tác thừa trong quá trình sản xuất.

"Thực tập sinh" đặc biệt

Không dừng lại ở bản mẫu trưng bày, Midea đã lên kế hoạch đưa MIRO U vào thực chiến ngay trong tháng này. Điểm đến đầu tiên của "siêu robot" này là Nhà máy Midea Wuxi High-end Washing Machine Factory. Tại đây, MIRO U sẽ không chỉ là một công nhân bình thường mà còn gánh vác một KPI cụ thể: cải thiện 30% hiệu quả chuyển đổi và điều chỉnh dây chuyền sản xuất.

Với khả năng làm việc không mệt mỏi và năng suất tương đương ba cặp tay người cộng lại, Midea kỳ vọng MIRO U sẽ chứng minh tính khả thi của việc áp dụng tự động hóa phức tạp trong các môi trường sản xuất biến thiên.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tách bạch hai mảng phát triển robot của tập đoàn: dòng Miro chuyên dụng cho công nghiệp nặng và dòng Meila (dự kiến ra mắt năm 2026) phục vụ cho lĩnh vực thương mại và gia đình.

Định nghĩa lại robot nhân hình

Sự xuất hiện của MIRO U đặt ra một câu hỏi triết học thú vị cho ngành công nghiệp: Khi nào thì một robot hình nhân không còn là robot hình nhân nữa?

Bằng cách lai ghép giữa hình dáng con người và các bộ phận cơ khí chuyên dụng, Midea đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Hình dáng con người không phải lúc nào cũng là đỉnh cao của hiệu quả công nghiệp. MIRO U có thể trông không giống một con người theo nghĩa truyền thống, nhưng nó là một công cụ tối ưu được khoác lên mình hình hài nhân tạo ở những điểm cần thiết.

Khi MIRO U bắt đầu lăn bánh vào Nhà máy Midea Wuxi High-end Washing Machine Factory cuối tháng 12 này, cả thế giới sẽ cùng dõi theo để kiểm chứng xem liệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, sáu tay có thực sự tốt hơn hai tay hay không.