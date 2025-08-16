Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh

Thói quen đó chính là bỏ bữa sáng. Đây là thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch và não bộ. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, việc không ăn sáng thường xuyên không chỉ làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, mà còn làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ

Bỏ bữa sáng có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Osaka (Nhật Bản) đăng trên tạp chí Stroke đã chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa tần suất ăn sáng và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ. Nhóm tác giả đã theo dõi sức khỏe của hơn 82.000 người Nhật trong độ tuổi 45–74 từ năm 1995 đến 2010. Nhóm người này không có tiền sử bệnh tim mạch hoặc ung thư.

Kết quả cho thấy, những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ đột quỵ và bệnh mạch vành cao hơn đáng kể so với những người ăn sáng đều đặn. Trong suốt 15 năm nghiên cứu, nhóm ghi nhận 3.754 ca đột quỵ (gồm 1.051 ca đột quỵ do xuất huyết não, 417 ca đột quỵ do xuất huyết dưới nhện và 2.286 ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ) cùng 870 ca bệnh mạch vành.

Theo các tác giả, đây là nghiên cứu đầu tiên ở châu Á đánh giá mối liên quan giữa tần suất ăn sáng và nguy cơ mắc cả bệnh mạch vành lẫn các thể đột quỵ.

Tác động của việc bỏ bữa sáng lên huyết áp

Bỏ bữa sáng có thể làm tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Satjit Bhusri, chuyên gia tim mạch tại New York (Mỹ), giải thích trên Parade: “Cortisol là hormone căng thẳng, thường tăng tự nhiên vào buổi sáng. Bỏ bữa sáng có thể phá vỡ nhịp tiết cortisol, từ đó dẫn đến phản ứng cortisol quá mức và làm huyết áp tăng cao.”

Ngoài ra, việc không ăn sáng còn ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát đường huyết, giảm độ nhạy insulin và thúc đẩy tình trạng viêm – những yếu tố nguy cơ quan trọng gây tăng huyết áp và đột quỵ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, những người bỏ bữa sáng còn có đường huyết tăng cao hơn sau bữa trưa và tối so với người ăn ba bữa cân đối, từ đó làm gia tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Bác sĩ Renato Apolito, Giám đốc phòng can thiệp tim mạch tại Trung tâm Y tế Jersey Shore (Mỹ), bổ sung: “Bỏ bữa sáng dễ dẫn tới ăn bù vào các bữa sau bằng thực phẩm chế biến sẵn, giàu muối và chất béo bão hòa. Đây là những yếu tố làm huyết áp tăng và gây hại lâu dài cho tim”.

Ăn bữa sáng thế nào để tốt cho tim mạch và phòng đột quỵ?

Các chuyên gia khuyến nghị, để bảo vệ tim và phòng ngừa đột quỵ, mọi người nên duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh mỗi ngày. Bữa sáng nên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, sữa ít béo và nguồn chất béo lành mạnh từ quả bơ hoặc các loại hạt.

Những thực phẩm trong chế độ ăn DASH tốt cho huyết áp (Ảnh minh họa).

Một chế độ ăn được nhiều bác sĩ khuyên áp dụng là DASH – giàu kali, canxi, magiê, chất xơ và ít natri, chất béo bão hòa. Đây là mô hình dinh dưỡng được thiết kế để kiểm soát huyết áp, đặc biệt hiệu quả nếu bắt đầu ngay từ bữa sáng.

Bác sĩ Riple Hansalia, Giám đốc dịch vụ điện sinh lý tại Trung tâm Y tế Jersey Shore, nhấn mạnh: “Nên ăn sáng trong vòng 1–2 giờ sau khi thức dậy để giữ ổn định đường huyết và cortisol, giúp giảm gánh nặng cho tim mạch và hạn chế nguy cơ đột quỵ.”

Ngoài ra, ông lưu ý rằng một vài ngày bỏ bữa sáng vì lý do bất khả kháng sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu biến nó thành thói quen lâu dài, rủi ro cho sức khỏe tim và não sẽ tăng đáng kể.