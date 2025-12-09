Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DR ETF VNFINLEAD chính thức niêm yết tại Thái Lan, SSIAM đưa chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nhà đầu tư quốc tế

09-12-2025 - 10:07 AM | Thị trường chứng khoán

DR ETF VNFINLEAD chính thức niêm yết tại Thái Lan, SSIAM đưa chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nhà đầu tư quốc tế

Với việc ra mắt tại Thái Lan, SSIAM VNFINLEAD là quỹ ETF thứ 3 của Việt Nam được niêm yết tại nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và gia tăng sức ảnh hưởng của thị trường Việt Nam.

Từ 9/12/2025, chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipts) của Quỹ ETF VNFINLEAD (FUESSVFL) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), mở ra một kênh tiếp cận mới cho nhà đầu tư khu vực với thị trường Việt Nam. Đây là kết quả của nhiều năm xây dựng sản phẩm bài bản, quản lý quỹ kỷ luật và năng lực vận hành đã được chứng minh.

Trong buổi lễ ra mắt sáng nay, 5 chứng chỉ lưu ký mới đã được giới thiệu tại SET gồm 3 sản phẩm đến từ Trung Quốc, 1 sản phẩm của Mỹ và 1 sản phẩm duy nhất đến từ Việt Nam. Giữa những đại diện tiêu biểu của hai thị trường tài chính lớn nhất thế giới, sản phẩm ETF của Việt Nam xuất hiện bên cạnh như một lựa chọn được công nhận và tin tưởng. Đó là một cột mốc tự hào cho ngành quản lý quỹ Việt Nam và cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ SSIAM.

Quỹ ETF VNFINLEAD mô phỏng Chỉ số VNFINLEAD, gồm tối thiểu 10 cổ phiếu được chọn từ rổ tài chính VNAllShare Financials (VNFIN), với giới hạn tỷ trọng 15% mỗi mã, giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%. Chỉ số VNFINLEAD hiện đại diện khoảng 25% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, được xem xét điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng 3 tháng/lần và điều chỉnh danh mục 6 tháng/lần.

SSIAM VNFINLEAD hiện là ETF lớn nhất mô phỏng nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, với quy mô và thanh khoản tăng trưởng mạnh trong hai năm gần đây.

Từ đầu năm 2025, quỹ đạt hiệu suất ấn tượng gần 38%. Hiệu suất tính trong 3 năm trở lại đây lên đến 115%, vượt trội so với các quỹ thụ động khác trên thị trường. Với hiệu suất nổi bật, ETF VNFINLEAD thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư ngoại, khẳng định chất lượng sản phẩm “made by SSI”.

Với việc ra mắt tại Thái Lan, SSIAM VNFINLEAD là quỹ ETF thứ 3 của Việt Nam được niêm yết tại nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và gia tăng sức ảnh hưởng của thị trường Việt Nam. Đây là một dấu mốc và bước tiến lớn cho thương hiệu Việt trên bản đồ ETF khu vực.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một lý do khiến nhà đầu tư thua lỗ dù VN-Index tăng mạnh về gần đỉnh

Một lý do khiến nhà đầu tư thua lỗ dù VN-Index tăng mạnh về gần đỉnh Nổi bật

CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

Pinetree và thế hệ nhà đầu tư tự chủ

Pinetree và thế hệ nhà đầu tư tự chủ

08:00 , 09/12/2025
Vietcap khởi động cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren"

Vietcap khởi động cuộc thi "Vietcap Invest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren"

08:00 , 09/12/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/12/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/12/2025

05:00 , 09/12/2025
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thưởng nóng 100 triệu nếu nhân viên làm được một việc trong 12 tháng tới

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thưởng nóng 100 triệu nếu nhân viên làm được một việc trong 12 tháng tới

00:14 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên