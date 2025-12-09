DR ETF VNFINLEAD chính thức niêm yết tại Thái Lan, SSIAM đưa chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nhà đầu tư quốc tế

Từ 9/12/2025, chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipts) của Quỹ ETF VNFINLEAD (FUESSVFL) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), mở ra một kênh tiếp cận mới cho nhà đầu tư khu vực với thị trường Việt Nam. Đây là kết quả của nhiều năm xây dựng sản phẩm bài bản, quản lý quỹ kỷ luật và năng lực vận hành đã được chứng minh.

Trong buổi lễ ra mắt sáng nay, 5 chứng chỉ lưu ký mới đã được giới thiệu tại SET gồm 3 sản phẩm đến từ Trung Quốc, 1 sản phẩm của Mỹ và 1 sản phẩm duy nhất đến từ Việt Nam. Giữa những đại diện tiêu biểu của hai thị trường tài chính lớn nhất thế giới, sản phẩm ETF của Việt Nam xuất hiện bên cạnh như một lựa chọn được công nhận và tin tưởng. Đó là một cột mốc tự hào cho ngành quản lý quỹ Việt Nam và cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ SSIAM.

Quỹ ETF VNFINLEAD mô phỏng Chỉ số VNFINLEAD, gồm tối thiểu 10 cổ phiếu được chọn từ rổ tài chính VNAllShare Financials (VNFIN), với giới hạn tỷ trọng 15% mỗi mã, giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%. Chỉ số VNFINLEAD hiện đại diện khoảng 25% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, được xem xét điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng 3 tháng/lần và điều chỉnh danh mục 6 tháng/lần.

SSIAM VNFINLEAD hiện là ETF lớn nhất mô phỏng nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, với quy mô và thanh khoản tăng trưởng mạnh trong hai năm gần đây.

Từ đầu năm 2025, quỹ đạt hiệu suất ấn tượng gần 38%. Hiệu suất tính trong 3 năm trở lại đây lên đến 115%, vượt trội so với các quỹ thụ động khác trên thị trường. Với hiệu suất nổi bật, ETF VNFINLEAD thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư ngoại, khẳng định chất lượng sản phẩm “made by SSI”.

Với việc ra mắt tại Thái Lan, SSIAM VNFINLEAD là quỹ ETF thứ 3 của Việt Nam được niêm yết tại nước ngoài, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và gia tăng sức ảnh hưởng của thị trường Việt Nam. Đây là một dấu mốc và bước tiến lớn cho thương hiệu Việt trên bản đồ ETF khu vực.