Dragon Capital nâng sở hữu tại Tập đoàn Hà Đô lên trên 13% vốn

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ Dragon Capital đã báo cáo mua vào 270 nghìn cổ phiếu HDG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Trong đó, quỹ Norges Bank mua vào 220.000 cổ phiếu và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund mua vào 50.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, nhóm quỹ nâng sở hữu tại HDG từ 12,94%, lên 13,03% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện trong phiên 7/12. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng kỳ, nhóm quỹ Dragon Capital đã chi khoảng 8 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Về tình hình kinh doanh của Hà Đô, trong quý 3/2023, doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, giảm gần 68% so với quý 3 năm trước. Theo giải trình, doanh thu sụt giảm chủ yếu do doanh thu từ mảng bất động sản giảm, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Hà Đô đạt 2.020 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 533 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm 2022.

Trong bản tin gần đây gửi tới nhà đầu tư, Hà Đô cho biết kế hoạch mở bán các sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas (giai đoạn 3) chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo đánh giá thị trường bất động sản còn khó khăn, mở bán thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm để tối ưu hóa lợi nhuận từ các sản phẩm còn lại. Do đó, quý 3 chưa ghi nhận thêm doanh thu từ lĩnh vực này. Dự án đã hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của 528 sản phẩm và đang hoàn thiện nốt các hạng mục tiện ích và hạ tầng để đưa vào sử dụng.

Trên thị trường, chốt phiên 12/12, thị giá HDG đạt 28.400 đồng/cp.