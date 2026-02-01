Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 8% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 11/2/2026 vừa qua, quỹ thuộc Dragon Capital là Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] vừa mua vào gần 1,3 triệu cổ phiếu DXG.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 88,7 triệu cổ phiếu lên hơn 89,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,9711% lên 8,0852% vốn điều lệ tại Tập đoàn Đất Xanh.

Nguồn: DXG

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 6/3/2026 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trước ngày 30/6/2026, thời gian cụ thể và công tác cần thiết để tổ chức cuộc họp sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Tập đoàn Đất Xanh sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty kiểm toán; tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; kế hoạch kinh doanh năm 2026,... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh mang về doanh thu thuần hơn 4.164,3 tỷ đồng, giảm 13,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 574,4 tỷ đồng, tăng 26,7%.

Tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh tính đến thời điểm cuối năm 2025 ở mức hơn 38.102,4 tỷ đồng, tăng 30,6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ghi nhận hơn 14.270,3 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 15.658,3 tỷ đồng, chiếm 41,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 17.240,3 tỷ đồng, tăng 23,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 4.795,8 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng nợ; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 6.219,4 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng nợ.



