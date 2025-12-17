Dự án 1,4 tỷ USD được Thủ tướng biểu dương “6 cái nhất”: Công nghệ lần đầu tiên có ở Việt Nam

Chuỗi dự án Thị Vải-Nhơn Trạch, với trung tâm là hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 - dự án được Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp biểu dương với “6 cái nhất” - không chỉ giải cơn khát điện sạch trước mắt mà còn mở ra bước ngoặt cho an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh của nền kinh tế.

Lần đầu tiên Việt Nam khép kín chuỗi LNG – điện

Trong nhiều năm, điện khí LNG được nhắc đến như một hướng đi chiến lược để Việt Nam giảm phụ thuộc vào than, cắt giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng. Nhưng chỉ đến khi chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch hoàn thiện, khái niệm ấy mới thực sự trở thành hiện thực.

Dự án Nhơn Trạch 3&4.

Chuỗi dự án này được xây dựng đồng bộ, bắt đầu từ Kho cảng LNG Thị Vải – nơi tiếp nhận, lưu trữ và tái hóa khí LNG nhập khẩu – đến hệ thống vận chuyển khí và trung tâm phát điện tại Nhơn Trạch. Trong cấu trúc ấy, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư giữ vai trò then chốt: nơi dòng LNG được chuyển hóa thành điện năng với hiệu suất cao, phát lên lưới điện quốc gia để phục vụ sản xuất và đời sống.

Với tổng công suất 1.624 MW và sản lượng dự kiến hơn 9 tỷ kWh mỗi năm, Nhơn Trạch 3&4 không chỉ là hai nhà máy điện đơn lẻ, mà là “trái tim” quyết định hiệu quả vận hành của toàn chuỗi LNG Thị Vải – Nhơn Trạch.

Khác với các nhà máy điện truyền thống, Nhơn Trạch 3&4 sử dụng công nghệ tuabin khí thế hệ mới 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) – công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Hiệu suất phát điện đạt khoảng 64%, thuộc nhóm cao nhất toàn cầu , giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO₂. Đặc biệt, công nghệ này đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt: từ LNG sang đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới khả năng sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Việc PV Power đảm nhận vai trò chủ đầu tư dự án LNG đầu tiên của Việt Nam được xem là dấu mốc trưởng thành quan trọng của doanh nghiệp này. Từ chỗ vận hành các nhà máy điện khí và điện than truyền thống, PV Power đã bước sang làm chủ công nghệ tuabin khí thế hệ mới, hệ thống điều khiển – vận hành chu trình hỗn hợp hiện đại, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, an toàn và xã hội theo chuẩn quốc tế.

Dự án quy mô hàng đầu Đông Nam Á được Thủ tướng biểu dương “6 cái nhất”

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

Theo Thủ tướng, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 hội tụ “6 cái nhất”: suất đầu tư thấp nhất, quy mô lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất, công suất lớn nhất, thời gian thực hiện hợp đồng EPC nhanh nhất và giá thành điện thương mại cạnh tranh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ tư từ phải qua trái) trong lễ khánh thành dự án.

Với tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho công suất 1.624 MW, NT3&4 là dự án điện khí có suất đầu tư thấp nhất trong phân khúc, đồng thời là dự án có tổ máy và công suất lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á tại thời điểm này. Đây không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp của các doanh nghiệp Việt trong những dự án phức tạp, tiêu chuẩn cao.

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần “chiến binh của Petrovietnam” – những người đã vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, môi trường và quyền lợi tái định cư của người dân.

Trong bối cảnh PV Power phải tự thu xếp gần 1 tỷ USD vốn vay nước ngoài, không có bảo lãnh Chính phủ. Đây là thách thức lớn, nhưng cũng là phép thử năng lực tài chính, quản trị và uy tín quốc tế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực năng lượng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là kiểu mẫu tiêu biểu, là kinh nghiệm quý để các cơ quan quản lý hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các dự án điện LNG, bảo đảm lợi ích quốc gia cao nhất và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.

Điện sạch – điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng và thu hút FDI

Không chỉ mang ý nghĩa với ngành năng lượng, chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch còn chạm tới một vấn đề cốt lõi của nền kinh tế: điện sạch là hạ tầng không thể thiếu cho tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết tại COP26 đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, năng lượng xanh không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Cùng với đó, cuộc cạnh tranh thu hút FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trung tâm dữ liệu, AI, đang ngày càng khốc liệt. Với các dự án data center quy mô lớn, chuẩn quốc tế, yêu cầu đầu tiên luôn là nguồn điện sạch dồi dào, ổn định – bởi AI là lĩnh vực “ngốn điện” hàng đầu.

Nói cách khác, muốn phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao, Việt Nam không thể thiếu những dự án điện sạch quy mô lớn như Nhơn Trạch 3 và 4. Điện, trong bối cảnh này, không chỉ là sản phẩm, mà là hạ tầng cốt lõi – tương đương với đường sá, cảng biển – quyết định sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, khi Nhơn Trạch 3&4 phát điện thương mại, tổng số nhà máy điện của Petrovietnam đã nâng lên 12 nhà máy với tổng công suất 8.249 MW, chiếm khoảng 9,3% công suất điện cả nước và hơn 10% sản lượng điện quốc gia. Những con số này không chỉ cho thấy quy mô, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.



