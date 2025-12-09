Dự án bất động sản đầu tay của Gỗ An Cường và cam kết từ Chủ tịch Lê Đức Nghĩa

Dự án do liên danh chủ đầu tư Gỗ An Cường – Công ty Central – Thắng Lợi Homes (công ty con của Thắng Lợi Group) cùng đầu tư và phát triển.

Mới đây, Ông Lê Đức Nghĩa đã có những chia sẻ về dự án BĐS đầu tiên của doanh nghiệp này.

Xin chào ông, điều gì khiến Gỗ An Cường – một doanh nghiệp vốn có thế mạnh về gỗ công nghiệp quyết định tham gia đầu tư bất động sản?

Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes: Nói thật là tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực bất động sản. Gỗ là nghề của tôi, là thứ tôi dành hơn 30 năm gây dựng để đưa An Cường trở thành doanh nghiệp số một Việt Nam và khu vực. Hơn ba thập kỷ vươn mình, ở thời điểm hiện tại thương hiệu chúng tôi được định giá 1.500 tỷ đồng, vốn hóa thị trường khoảng 6.000 tỷ đồng và chúng tôi đang đầu tư thêm hai nhà máy lớn ở miền Bắc và Bình Phước với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Chúng tôi chưa từng đánh đổi thương hiệu đã gây dựng để làm điều gì không xứng đáng. Vì vậy, tôi rất cẩn trọng khi đặt thương hiệu Gỗ An Cường vào bất cứ lĩnh vực nào khác.

Cơ duyên đến rất bất ngờ, tôi gặp những người bạn, những doanh nghiệp cùng "Tâm – Tầm – Trí" trong triết lý phát triển sản phẩm, quy hoạch bài bản, bền vững, hướng đến phụng sự cộng đồng – một triệu tổ ấm. Những tập giá trị cùng nhau, tạo ra sản phẩm tốt, chất lượng phục vụ khách hàng. Gỗ An Cường – Nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực; Công ty CP Xây dựng Central – top 3 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam; Tập đoàn Thắng Lợi – Nhà phát triển bất động sản bền vững với triết lý "Phụng sự cho một triệu tổ ấm". Mỗi doanh nghiệp đều là thương hiệu uy tín, thành thục và chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi quyết định cùng nhau làm bất động sản để tạo nên những dự án tốt thật sự với giá thành được tối ưu đến từ lợi thế ngành nghề hoạt động".

Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường chia sẻ tại sự kiện kickoff dự án The Win City với vai trò chủ đầu tư dự án.

Việc tối ưu đến từ hoạt động ngành nghề được thể hiện như thế nào trong dự án đầu tay của "bộ ba thương hiệu"?

Ông Lê Đức Nghĩa: Nói bộ 3 cũng đúng mà cũng chưa đúng (cười). Vì ngoài liên danh Gỗ An Cường – Central – Thắng Lợi Homes, dự án còn có lợi thế khi có thêm cổ đông là Tập đoàn Hải Sơn – hiện là cổ đông lớn nhất của Thắng Lợi Group. Hải Sơn là Tập đoàn lớn sở hữu quỹ đất sạch và tiềm lực tài chính rất mạnh cũng là một nhân tố rất quan trọng giúp liên kết trở nên vững vàng và dự án triển khai bền vững.

Thời tôi đi học bên Đức, người Đức hay có câu "Cheap is no good – Good is no cheap" – Tức cái gì rẻ thì không tốt, tốt thì không rẻ. Chúng tôi (cả An Cường và Central) đều là những công ty hạng A tại Việt Nam, chúng tôi không đánh đổi thương hiệu để làm dự án không thật sự ý nghĩa và xứng đáng.

Liên danh các doanh nghiệp cùng phát triển dự án The Win City. Từ trái sang ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Central - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes, ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group, ông Nguyễn Thanh Quyền - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, ông Trịnh Thế Sơn - Phó Tổng Giám đốc Hải Sơn - Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group.

Chất lượng của các thương hiệu, sản phẩm định danh trên thị trường là minh chứng về chất lượng. Còn về giá, chắc chắn chúng tôi không bán rẻ - nhưng giá hợp lý, được tối ưu từ năng lực triển khai, thi công, quản lý vận hành của hệ thống. Chẳng hạn như An Cường – một năm làm từ 1.500 – 2.000 tỷ đồng thi công nội thất cho các dự án bất động sản lớn như của Vin Group, Sun Group, Capital và nhiều chủ đầu tư khác. Các sản phẩm nội thất Gỗ An Cường được chúng tôi đưa vào dự án The Win City. Hay như anh Tuấn – Central cũng làm rất nhiều chủ đầu tư đang bán sản phẩm với giá 60 – 80 triệu/m2, hoặc ít nhất cũng 40 triệu/m2. Với The Win City, mức giá hợp lý 30 chủ đầu tư vừa làm tổng thầu và vừa cung cấp nội thất, đó chính là cam kết và bảo chứng tốt nhất cho cả chất lượng và giá cả.

Đặc biệt, chúng tôi có quỹ đất từ rất sớm, và hiện đang còn nhiều quỹ đất sạch để phát triển trong thời gian tới, sau The Win City. Song song đó, tài chính vững vàng giúp liên danh tự tin phát triển được sản phẩm tốt, chất lượng, giá phải chăng. Đến hiện nay, dự án đã đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng nhưng vẫn chưa dùng một đồng vốn vay ngân hàng hàng. Và đó, là cách chúng tôi đang kiến tạo dự án đầu tay hợp tác cùng nhau để mang giá trị thật sự đến khách hàng, cộng đồng.

Vậy dự án "đầu tay" The Win City có gì đặc biệt so với dự án khác trên thị trường?

Ông Lê Đức Nghĩa: Đặc biệt là có các thương hiệu lớn tham gia với vai trò chủ đầu tư và thực hiện từng mảng chuyên môn như tôi đã chia sẻ. Phát triển dự án và xây dựng là Thắng Lợi Group và Central; An Cường đảm bảo làm nội thất cho dự án đạt chuẩn tốt, chuẩn cao nhất - đúng như cách mà thương hiệu Gỗ An Cường đã làm suốt nhiều năm qua. Mỗi một doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình – đó là cách chúng tôi tạo ra sản phẩm giá trị.

The Win City – được định vị Căn Hộ Cao Cấp, Giá Quốc Dân dành cho nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thật. . Nguồn ảnh: Thắng Lợi Group

Chúng tôi đã mua quỹ đất này từ rất sớm với mức giá hợp lý. Vị trí nằm ngay trục kết nối của Vành Đai 3 và cao tốc TP.HCM – Trung Lương, là khu vực có biên độ phát triển rất lớn trong tương lai gần. Đó chính là Tp.HCM mở rộng: sầm uất khi gần khu công nghiệp, nhiều chuyên gia, người lao động đang có nhu cầu ở.

Chúng tôi không muốn tạo ra một dự án để khoe quy mô hay chạy theo hiệu ứng thị trường.

Chúng tôi muốn tạo ra một nơi đáng sống, một sản phẩm tử tế cho người mua thật. Khi ba doanh nghiệp lớn cùng đặt tên tuổi, danh dự và năng lực của mình vào một dự án, đó là cam kết rõ ràng nhất.