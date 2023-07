Dự án bất động sản nào ở TP.HCM nổi bật nhất trong quý II?

Báo cáo số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, Sở đã xác nhận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của 8 dự án với tổng số 6.313 căn hộ, giảm 18,6% so với quý I (7.753 căn) và giảm 33,24% so với cùng kỳ năm 2022 (9.456 căn).

Các dự án này là những dự án đã được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng từ trước, quý II mới hoàn tất thủ tục huy động vốn. Do đó, Sở đánh giá số liệu không đánh giá đúng thực tế tình hình về thị trường BĐS TP.HCM hiện nay.

Về phát triển nhà ở thương mại, trong quý, có 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là dự chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại TP. Thủ Đức với diện tích đất hơn 7.700 m2, quy mô 650 căn hộ, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Phương Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Glory Heights mở bán hôm 8/7 và đã có hơn 2.000 căn được đặt cọc chỉ trong 34h. Ảnh: GH

Bên cạnh đó, TP.HCM đang triển khai 30 dự án nhà ở thương mại với quy mô gần 34.000 căn hộ chung cư và 222 nhà thấp tầng. Một dự án chung cư với 166 căn đã hoàn thành trong quý này. TP.HCM cũng đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội với 3.788 căn và 1 dự án được cấp phép mới trong quý II.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá thị trường BĐS TP.HCM đã có tín hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Doanh nghiệp đã có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng do các chính sách nới lỏng của ngân hàng nhưng dự đoán quý III, thị trường vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ so với 6 tháng đầu năm do không nhiều dự án mới xây dựng. Chính phủ và chính quyền TP.HCM vẫn phải tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, giải tỏa các khó khăn nội tại, đẩy mạnh thanh lý các sản phẩm đã hoàn thiện.

Trong khi đó, theo Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS), quý II, thị trường BĐS gần như không ghi nhận nguồn cung căn hộ bình dân (dưới 25 triệu đồng/m2), giảm đến 98% so với năm 2019. Riêng tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư ở TP.HCM tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp, trung bình ở mức 67 triệu đồng/m2, giảm 4,6% so với quý I.

Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho cả người mua nhà và đại lý phân phối. Trong đó, chi trước chi phí marketing, truyền thông cho đại lý; giảm số tiền nhận giữ chỗ, kéo dài thời gian thanh toán; chính sách nhận nhà sớm, chỉ cần thanh toán 30-40% giá trị, trước đây là 95%; tăng chiết khấu, phương thức thanh toán hấp dẫn, đặc biệt với khách hàng sử dụng tiền mặt… Một số dự án chung cư được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, chào thị trường với chính sách ưu đãi đột phá ghi nhận lượng booking lớn, thắp sáng bức tranh tương đối ảm đạm của thị trường.

Tại TP.HCM có 2 dự án tiêu biểu trong quý gồm: Dự án Glory Heights của Vinhomes nằm trong Khu đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, quy mô 3.169 căn hộ, giá bán bình quân 42-80 triệu đồng/m2. Dự án này có hơn 2.000 căn được đặt cọc trong 34 h. Còn dự án Avatar Thủ Đức, TP. Thủ Đức của Hưng Thịnh có mức giá bán bình quân từ 63-66 triệu đồng/m2, có 380 giao dịch.