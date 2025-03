Dự án đang xây dựng lớn nhất Việt Nam có điều chỉnh mới

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng). Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 7/3/2025 sau cuộc họp về điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thông báo nêu, ngày 4/3/2025, cuộc họp về điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án) đã được diễn ra. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ Xây dựng được yêu cầu tiếp thu toàn bộ ý kiến các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án.

Trong đó, cần xác định rõ các nhiệm vụ trong quyết định trước đây giao Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) nay giao cho Đồng Nai phải rà soát lại với 04 dự án đã khẳng định để điều chỉnh trong Quyết định này.

Đường cất hạ cánh số 3, đường lăn và một số hạng mục thống nhất bổ sung về vốn, mục tiêu và lựa chọn nhà đầu tư giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung triển khai hangar số 5 và số 6 để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới theo quy định về đấu thầu; rà soát hồ sơ Dự án (từ hồ sơ chủ trương đầu tư, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án,…) để xác định các hạng mục công trình của các dự án thành phần tại dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất (như các hạng mục khu logistic hàng không và các nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga chuyển phát nhanh, các kho giao nhận hàng hóa,...).

Về tiến độ, dự án cần cập nhật tiến độ cơ bản hoàn thành hạng mục công trình trong năm 2025; các nhà đầu tư được lựa chọn các công trình như: hangar, nhà ga hàng hóa, kho giao nhận hàng hóa, hạ tầng kết nối,… phải cam kết về tiến độ.

Bộ Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, ACV, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và các cơ quan liên quan hoàn thiện và chịu trách nhiệm về dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh, nghiên cứu bổ sung các nội dung để có cơ sở thực hiện quy định về đấu thầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, đưa vào vận hành, khai thác Dự án thành phần 3 và toàn bộ Dự án.

Theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được phân chia thành 04 dự án thành phần bao gồm: (1) Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; (2) Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay; (3) Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; (4) Dự án thành phần 4 - Các công trình khác.

Mục tiêu là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Đây là dự án quan trọng và được ứng dụng nhiều công nghệ cao trong quá trình xây dựng. Điển hình như, Ban Quản lý dự án đã áp dụng BIM 360, là mô hình tiên tiến ứng dụng trong ngành xây dựng dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số, được sử dụng xuyên suốt trong vòng đời dự án từ thiết kế, xây dựng, quản lý dự án. Ứng dụng này góp phần giải quyết các xung đột, giao cắt giữa các hạng mục; giúp chủ đầu tư và cơ quan quản lý có cái nhìn trực quan, triển khai dự án thuận lợi, chính xác.

Với hạng mục quan trọng nhất là công trình nhà ga hành khách, sẽ được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Cùng với đó,, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

Từ đó, AI sẽ giúp đơn vị khai thác phân tích các dữ liệu về chuyến bay, thời tiết, giám sát an ninh... để đơn vị khai thác xây dựng chương trình kiểm soát an ninh an toàn, quản lý rủi ro, dự đoán và lập kế hoạch bay, điều phối và phân chia khai thác.