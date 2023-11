Dự án hàng trăm tỷ đồng chậm tiến độ

Sau 4 lần điều chỉnh quy hoạch, 2 tòa chung cư tại Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp đã không còn. Ảnh: Điền Bắc.

Biến chung cư thành biệt thự

Ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Thành Thái Thịnh thực hiện dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thủy, TP Vinh (viết tắt là Dự án Bến Thủy). Theo giấy chứng nhận đầu tư này, Dự án Bến Thủy có tổng diện tích 5,95ha, với quy mô xây dựng gồm: 2 tòa chung cư cao 21 tầng (trong đó có 1 tòa được phép xây dựng 3 tầng trung tâm thương mại); 98 biệt thự và nhà liền kề. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 390,1 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư (từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2015) và hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Ngày 30/8/2011, dự án được UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cho thuê đất lần 1. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 4500 ngày 14/10/2008. Tuy nhiên sau khi phê duyệt quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, Công ty TNHH Thành Thái Thịnh đã triển khai một cách chậm chạp dẫn đến vi phạm tiến độ cho phép. Các hạng mục như 2 tòa chung cư, hàng chục căn biệt thự và nhà liền kề vẫn không xây dựng.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, vậy nhưng ngày 10/5/2017, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định “dễ thở” cho chủ đầu tư là “cho phép chuyển quyền cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở trong dự án”. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư dự án phải hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Cũng như hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án; hoàn thành tổng thể dự án đúng tiến độ theo quy định.

Tuy nhiên, một lần nữa chủ đầu tư vẫn chậm triển khai xây dựng. Để rồi, tỉnh Nghệ An phải tiếp tục đồng ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết (lần 4) tại quyết định số 5878 ngày 28/12/2018. Điều đáng nói, tại lần điều chỉnh này, 2 hạng mục chính của dự án là 2 tòa chung cư đã không còn, thay vào đó dự án hạng mục biệt thự, nhà liền kề được tăng từ 98 lô lên 124 lô. Vậy là, từ tên gọi ban đầu, Dự án Bến Thủy sau 4 lần điều chỉnh đã không còn nguyên vẹn chỉ còn lại các lô biệt thự, nhà liền kề. Theo kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), đến tháng 9/2023 dự án vẫn đang nằm trong danh sách chậm tiến độ ở tỉnh Nghệ An.

Phê duyệt giá đất sai quy định

Theo kết luận thanh tra số 174 ngày 5/9/2023 của Bộ TNMT, Dự án Bến Thủy đang có một phần chậm tiến độ. Bộ TNMT cho rằng: Dự án được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt giá đất và thu tiền sử dụng đất trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất (phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất năm 2010, giao đất, cho thuê đất năm 2011) là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 56, Luật Đất đai năm 2003, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004 của Chính phủ và khoản 3, Điều 108, Luật Đất đai năm 2013.

Cũng tại Kết luận 174, Bộ TNMT đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xác định lại giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định đối với dự án. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức được kiểm tra khẩn trương đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh Nghệ An; sử dụng đúng mục đích được giao, được cho thuê và chấp hành đúng quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, Bộ TNMT cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại, vi phạm nêu trên; tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Bộ TNMT trước ngày 31/12/2023.