Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đặt vấn đề tại buổi làm việc

Chiều 10-9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về kế hoạch triển khai dự án kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than tại địa phương này.

Dự án có công suất thiết kế 4-5 triệu tấn/năm, hướng tới mở rộng lên 8-10 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 800 tỉ đồng, diện tích 40 ha. Vị trí triển khai là phía đông nam cảng Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy). Tuy nhiên, dự án hiện chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thông tin về dự án triển khai tại Quảng Trị

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các Sở, ngành tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của TKV, 8 tháng đầu năm 2025, tập đoàn nhập khẩu 461.000 tấn than từ Lào, tiêu thụ 390.000 tấn (24% kế hoạch), doanh thu hơn 1.058 tỷ đồng (25% kế hoạch), nộp ngân sách 62 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22 triệu đồng/tháng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các đề xuất của TKV. Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với TKV để giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn.

Đồng thời các sở, ngành liên quan phải tranh thủ tối đa thời gian, những công việc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quy định pháp luật để sớm hoàn thành thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất doanh nghiệp nhanh nhất, đúng quy định.



