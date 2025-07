Dự án Khu du lịch Đại Dương (Vũng Tàu) đã về tay Sunshine Group

Theo đó, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu (chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương) cho CTCP Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương.

Sau khi “đổi chủ”, dự án Khu du lịch Đại Dương sẽ có tên thương mại mới là Sunshine Bay Retreat, định nghĩa lại tổ hợp nghỉ dưỡng và sở hữu căn hộ biển. Điều này cho thấy dự án này đã chính thức về tay Sunshine Group.

“Soi” lại Tân Cương, tuy chưa phải là một thương hiệu quen thuộc trên thị trường, nhưng doanh nghiệp này đang được biết đến như một “vệ tinh chiến lược” trong các thương vụ bất động sản quy mô lớn, hiện đang cùng CTCP Đầu tư DIA là đồng chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nhịp sống mới - New Style City (tên thương mại Noble Palace Tay Thang Long).

Vào tháng 2 vừa qua, Sunshine Group đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại DIA, đưa DIA thành công ty con và qua đó chính thức thâu tóm dự án Noble Palace Tay Thang Long. Dự án có diện tích quy hoạch hơn 70 ha, quy mô gần 2.500 căn shophouse hàng hiệu, đang được CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) triển khai với tốc độ thần tốc, dự kiến bàn giao từ quý 3 năm nay.

Như vậy, việc Công ty Tân Cương đứng ra nhận chuyển nhượng pháp nhân sở hữu Khu du lịch Đại Dương từ Hodeco càng củng cố thêm thông tin Sunshine Group đang đứng sau thương vụ thâu tóm dự án ven biển quy mô “siêu khủng” này.

Trên thực tế, dự án đã được định danh lại với tên thương mại mới là Sunshine Bay Retreat Vung Tau, kèm theo loạt hình ảnh hé lộ mang phong cách đặc trưng các dự án hàng hiệu mà Sunshine Group từng phát triển.

Theo các thông tin hé lộ, Sunshine Bay Retreat Vung Tau có quy mô gần 20ha trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu. Dự án được định vị là một siêu tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao (Integrated Resort - IR) thế hệ mới, vận hành theo tiêu chuẩn 4.0.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau sẽ phát triển hàng trăm dịch vụ tiện ích cao cấp, đáp ứng All in One các hoạt động giải trí, mua sắm & ẩm thực, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp cùng các hoạt động giải trí bên biển, như bể bơi vô cực, hệ thống sky bar - nhà hàng 5 sao cao cấp, không gian chăm sóc sức khỏe wellness chuẩn quốc tế, các trung tâm hội nghị, hội thảo (M.I.C.E) quy mô lớn…







Dự án cung cấp nhiều loại hình lưu trú đa dạng: Căn hộ khách sạn sang trọng, biệt thự du lịch độc lập cho thuê và tổ hợp khách sạn đẳng cấp…



Dự kiến được vận hành bởi một thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu, Sunshine Bay Retreat Vung Tau không chỉ ứng dụng tối đa công nghệ AI tiên tiến trong vận hành mà còn tích hợp hệ sinh thái số độc quyền do Sunshine Group phát triển, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hoá dịch vụ và kết nối toàn diện qua thiết bị cá nhân.

Vận dụng thế mạnh công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu.

Đáng chú ý, Sunshine Bay Retreat Vung Tau sẽ hướng đến mô hình khai thác mới, với mỗi căn hộ là một tài sản cá nhân thực thụ với quyền sở hữu toàn phần và khả năng khai thác linh hoạt.

Chủ sở hữu không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng App thông minh do Sunshine Group phát triển, tận dụng nền tảng công nghệ để quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, tự động hóa quy trình check in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng….

Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị khai thác căn hộ mà còn mở ra một tư duy mới: doanh nghiệp và gia chủ cùng kinh doanh tài sản, cùng chia sẻ lợi ích từ hệ sinh thái. Với chiến lược này, dự án kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới định nghĩa lại mô hình phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển - nơi công nghệ, quyền sở hữu và hiệu quả tài chính được kết nối trong một mô hình phát triển bền vững.

Trong một diễn biến liên quan, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chung tay giải quyết vấn đề nhà ở cho người trẻ, Tập đoàn Sunshine tuyên bố sẽ cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ chất lượng cao với giá tốt nhất cho người trẻ, góp phần giải quyết bài toán an cư lạc nghiệp trong giới trẻ hiện nay, bao gồm hơn 20 nghìn sản phẩm cả ở Hà Nội và TP. HCM…