Dự án Living Well đưa nước sạch đến với người dân Cà Mau

Kể từ lần đầu được triển khai vào năm 2022, đến nay Living Well đã đưa nước sạch đến với hơn 43.000 người dân tại Việt Nam và Ấn Độ, và đang tiếp tục mở rộng đến các quốc gia và khu vực nơi Keppel hoạt động. Riêng tại Việt Nam, dự án hỗ trợ hơn 40.000 người dân tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, hai trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.



Buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well diễn ra tại tỉnh Cà Mau với sự tham dự của đại diện Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau và ông Adris Bin Isnin, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền Vững, Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam. Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày và có thể đi vào hoạt động ngay để hỗ trợ người dân xã Tạ An Khương vượt qua khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt.

Đại diện của UBND Xã Tạ An Khương và ông Adris Bin Isnin, Giám đốc bộ phận Quản lý dự án và bền vững, bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam tại lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well.

Ông Adris Bin Isnin cho biết: "Tại Keppel, chúng tôi nỗ lực nâng cao chất lượng sống của cộng đồng tại bất kỳ nơi nào Doanh nghiệp hoạt động. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ở tỉnh Cà Mau thông qua Living Well. Là dự án vận dụng khả năng cung cấp các giải pháp bền vững của Keppel và với sự hỗ trợ của Báo Tiền Phong, Living Well giờ đây đã sẵn sàng phục vụ người dân xã Tạ An Khương sau một năm lên kế hoạch, khảo sát địa điểm và lựa chọn hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn phù hợp trước khi chính thức đi vào lắp đặt và thử nghiệm thực tế".

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương cho biết: "Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Tạ An Khương luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Do đó, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Living Well do Tập đoàn Keppel trao tặng chính là công trình hết sức ý nghĩa, quan trọng và được người dân, các em học sinh mong đợi trong thời gian gian qua."

Đại diện Tỉnh Đoàn tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho Ông Adris Bin Isnin, Giám đốc bộ phận Quản lý dự án và bền vững, bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Niño đã bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 6 năm nay. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nóng lên một cách dị thường. Hiện tượng này dự kiến sẽ ngày càng rõ nét hơn vào cuối năm nay và có thể sẽ kéo dài đến năm sau.

Tình nguyện viên Keppel hỗ trợ người dân địa phương lấy nước.

Do đặc điểm địa lý được bao quanh bởi phần lớn là biển, Cà Mau là khu vực không có nguồn nước ngọt bổ sung. Phần lớn nước ngọt phục vụ mục đích sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đều đến từ nước mưa và nước ngầm. Do đó, khi El Niño xảy ra sẽ dẫn đến sụt lún đất, xâm nhập mặn, khó khăn cho công tác phòng chống cháy rừng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Các em học sinh tìm hiểu về cách sử dụng và bảo quản máy lọc nước cùng tình nguyện viên Keppel.

Tập đoàn Keppel có mặt tại Việt Nam hơn 3 thập kỷ qua và đã phát triển trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn mạnh nhất tại đây, đóng góp cho sự phát triển đô thị của đất nước với hơn 20 dự án được cấp phép và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,5 tỉ đô la Mỹ. Keppel cam kết đóng góp và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng tại thị trường Công ty hoạt động.

