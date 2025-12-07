Dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam gặp khó, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm ngay điều này

Sáng ngày 5/12, tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc nhằm rà soát tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái.

Tham dự buổi làm việc có ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan. Về phía EVN có ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN cùng các đơn vị chuyên môn và Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3).

Dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái là công trình thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng với quy mô 1.200 MW gồm 4 tổ máy và tổng mức đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029; các tổ máy còn lại sẽ lần lượt hoàn thành trong giai đoạn 2030–2031.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vai trò là một dự án trọng điểm quốc gia, công trình giữ ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch sang mô hình phát triển xanh, bền vững.

Không chỉ mang tính chiến lược về năng lượng, Thủy điện tích năng Bác Ái còn được kỳ vọng tạo ra nhiều lợi ích lâu dài về kinh tế – xã hội và môi trường. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần điều tiết phụ tải hệ thống điện, tăng khả năng tích trữ năng lượng và hỗ trợ tối ưu hóa nguồn điện tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời, từ đó củng cố vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận tiến triển nhưng vẫn còn vướng mắc thủ tục

Báo cáo tại cuộc họp EVN cho biết, dự án hiện có 3 tổ chức và 66 hộ dân bị ảnh hưởng, với 106,4 ha diện tích phải thu hồi. Công tác bồi thường đã đạt nhiều kết quả: đợt 1 hoàn thành chi trả cho 37 hộ với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng; đợt 2 đã phê duyệt phương án cho 2 tổ chức (giá trị bồi thường bằng 0 đồng).

Ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Đối với đợt 3, 29 hộ dân đã có phương án bồi thường gần 6,6 tỷ đồng, song đến nay vẫn chưa thể chi trả do vướng mắc thủ tục chuyển kinh phí vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, một số hộ có diện tích canh tác nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến nên không đủ điều kiện bồi thường; để hỗ trợ, đơn vị thi công đã tự ứng hơn 1,35 tỷ đồng và hoàn tất chi trả ngày 27/8/2025.

Song song đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo Quyết định số 416 và 417 ngày 24/6/2025, với hơn 460.000 m² diện tích thuê. Công tác khai thác tận dụng lâm sản cũng được triển khai: đợt 1 đã hoàn thành 18,8/20,1 ha và bàn giao mặt bằng từ tháng 4/2025; đợt 2 đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Về thi công xây dựng, EVNPMB3 cho biết giai đoạn 2 – đợt 1 đã được khởi công từ ngày 22/02/2025 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu. Đến nay, các hạng mục chính đều đáp ứng tiến độ, trong đó nhiều hạng mục đạt khối lượng cao như đường thi công vận hành, tháp van hạ lưu, hầm cáp điện và thoát gió. Các công trình phụ trợ như kho vật liệu nổ và trạm bê tông cũng đã cơ bản hoàn thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nêu một số khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, trong đó có vấn đề chậm chi trả kinh phí bồi thường cho 29 hộ dân còn lại do vướng mắc thủ tục. Lãnh đạo EVN kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ để nhanh chóng giải quyết xong các vướng mắc này, đảm bảo tiến độ tổng thể của toàn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định Khánh Hòa sẽ đồng hành và tạo điều kiện tối đa để dự án triển khai đúng tiến độ. Ông yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận kinh phí từ EVN, qua đó sớm chi trả cho các hộ dân còn lại; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết các nội dung phát sinh theo đúng quy định.