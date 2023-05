Dự án trong Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát quy mô hơn 1.800ha tại Long An có liên quan đến Novaland từng được môi giới rao với mức giá 20 triệu đồng/m2

Ngày 05/05, Novaland đã có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về thông tin liên quan đến Dự án Khu CN và Đô thị Việt Phát và CTCP đầu tư Tân Thành Long An. Đây là 1 trong số 54 doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố mới đây.

Trả lời thắc mắc của Nhà đầu tư trái phiếu về mối liên hệ giữa Novaland và Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát (Long An) , Novaland cho biết: trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP HCM, năm 2022, Novaland đã có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

“Trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, Công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này có đến khi có thông báo mới”, Novaland thông tin.

Được biết, dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư có tổng quy mô 1.838 ha ở Long An do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

Ngày 9/10/2022, Tập đoàn Novaland đã tổ chức lễ công bố phát triển và xúc tiến đầu tư dự án Suntec quy mô 625ha– khu đô thị này nằm trong dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát.

Ngày 9/10/2022, Tập đoàn Novaland đã tổ chức lễ công bố phát triển và xúc tiến đầu tư dự án Suntec

Dự án Suntec từng được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2005 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Đến ngày 17/5/2020, dự án mới chính thức được khởi công.

Khu công nghiệp Suntec.

Năm 2022, một số đơn vị sàn môi giới giới thiệu và chào bán dự sản phẩm bất động sản tại Khu đô thị Suntec với mức giá từ 20-22 triệu đồng/m2. Kèm theo đó là các chương trình ưu đãi, bán hàng và hỗ trợ vay vốn từ phía chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Suntec City.

Theo giới thiệu trên các trang mua bán bất động sản, Khu đô thị sinh thái Suntec City được phân thành 4 phân khu chính là: The West, The North, The Central và The South. Được phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm như shophouse, townhouse, biệt thự đơn lập và song lập.

Suntec City được quảng cáo sẽ mang đến cho cư dân chuỗi tiện ích đa dạng như khu vui chơi với các công trình Thủy cung Aquarium, Thác nước Sun Waterfall độ cao 20m, Công viên nước, Vườn hoa Floral Dome, Sun Lake, Glamping Park, cụm công viên chủ đề, quảng trường trung tâm Suntec Square: có tổng diện tích 27ha, được tích hợp trung tâm thương mại Nova Mall, shophouse, bến du thuyền Marina, nhà hát hội nghị The Grand Central Hall, hệ thống Clubhouse...