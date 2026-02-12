Dự báo mới cho giá vàng: Có một kịch bản cực sốc

Giá vàng thế giới đang là tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường tài chính toàn cầu khi nhiều tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng lớn và chuyên gia phân tích nâng dự báo cho năm 2026 và 2027. Những dự báo này phản ánh kỳ vọng rằng kim loại quý sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế – chính trị lớn như mua ròng từ ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị, lãi suất thấp và dòng tiền trú ẩn an toàn.

Đà tăng chưa có dấu hiệu chững lại

Kể từ cuối năm 2025, giá vàng đã tăng mạnh và duy trì đà tăng sang đầu năm 2026. Trong tuần giao dịch cuối tháng 1/2026, vàng giao ngay đã chốt tuần ở gần 4.985 USD/ounce, tăng hơn 15% so với cuối năm 2025, bất chấp tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn từ thị trường.

Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia và định chế tài chính điều chỉnh dự báo giá vàng cho các năm tiếp theo. Nhiều tổ chức như Societe Generale, Morgan Stanley, và Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2026 trong kịch bản hỗ trợ mạnh mẽ từ nhu cầu đầu tư và mua ròng của ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, theo Reuters, một cuộc khảo sát với khoảng 30 nhà phân tích và chuyên gia giao dịch vàng cho thấy dự báo trung bình cho giá vàng năm 2026 là khoảng 4.746,50 USD/ounce, mức cao nhất trong các khảo sát của Reuters từ năm 2012. Các yếu tố rủi ro địa chính trị và mua ròng của ngân hàng trung ương vẫn là động lực chính thúc đẩy giá.

Dự báo của các định chế tài chính lớn

Không chỉ vậy, những định chế lớn trên thế giới cũng đưa ra những kịch bản tăng giá mạnh thời gian tới.

Cụ thể, JPMorgan dự báo trong kịch bản cơ sở giá vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên xu hướng mua ròng của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn lâu dài. Dự báo này được đưa ra mặc dù thị trường đã chứng kiến một phiên sụt giá mạnh tiêu biểu ở vận động giá gần đây.

HSBC dự báo đợt tăng mạnh của vàng có thể đưa giá lên 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, nhờ lực mua liên tục và quan điểm giữ vàng như tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu.

Nhiều ngân hàng khác như Societe Generale và UBS cũng đưa ra mức dự báo 6.000–6.200 USD/ounce theo các kịch bản tăng giá có điều kiện được hỗ trợ bởi yếu tố dòng tiền đầu tư tiếp tục tìm đến vàng.

Bức tranh dự báo không chỉ dừng lại ở năm 2026. Một số phân tích thị trường lan truyền trên các nền tảng tin tức gợi ý rằng trong mô hình lạc quan nhất, vàng có thể hướng tới mục tiêu thậm chí cao hơn vào năm 2027, khi nhu cầu trú ẩn tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất định.

Thậm chí, một dự báo tiềm năng giá vàng có thể lên tới 8.650 USD/ounce vào năm 2027 trong kịch bản cực kỳ lạc quan trong đó nhu cầu mua ròng liên tục từ mọi phân khúc thị trường.

Nguyên nhân hỗ trợ xu hướng tăng giá

Bản chất của thị trường vàng là tài sản trú ẩn an toàn, nên giá vàng luôn nhạy với các yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Một số yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng trong giai đoạn 2026–2027 bao gồm:

Mua ròng của ngân hàng trung ương: Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng dự trữ vàng như một phần của chiến lược đa dạng hóa dự trữ, khiến cầu chính thức gia tăng kéo dài.

Bất ổn kinh tế và địa chính trị: Bất ổn thương mại, xung đột khu vực, thăng trầm định hướng chính sách tiền tệ đều khiến vàng được coi như tài sản an toàn chống lại rủi ro. Reuters nhấn mạnh yếu tố này là động lực duy trì nhu cầu vàng trong năm 2026.

Kỳ vọng chính sách lãi suất: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong giai đoạn trong năm 2026 khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm so với trái phiếu và các tài sản rủi ro khác, giúp nâng đỡ giá vàng.

Dòng vốn ETF và nhu cầu đầu tư: Chỉ số dòng vốn vào quỹ ETF vàng cùng nhu cầu đầu tư tư nhân phục hồi cũng góp phần cân bằng lại cung – cầu và tạo đà tăng giá.

Rủi ro và yếu tố điều chỉnh tiềm ẩn

Dù nhiều kịch bản dự báo xu hướng tăng giá, giá vàng vẫn có thể chịu rủi ro điều chỉnh.

Trong đó có chính sách tiền tệ “diều hâu”, nếu Fed hoặc các ngân hàng lớn khác thắt chặt chính sách hơn dự báo, chi phí cơ hội nắm giữ vàng có thể tăng, gây áp lực giảm giá.

Hoặc USD mạnh, đồng USD tăng giá sẽ làm vàng kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Và chu kỳ kinh tế phục hồi mạnh - Nếu thị trường cổ phiếu hoặc các tài sản rủi ro phục hồi vượt kỳ vọng, dòng vốn rút khỏi vàng có thể gây áp lực hạ giá.