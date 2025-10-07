Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo thời tiết 7/10: Mưa lớn bao trùm miền Bắc và Thanh Hoá, nguy cơ ngập úng

07-10-2025 - 06:26 AM | Sống

Dự báo thời tiết ngày 7/10, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/10/2025

Ngày và đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa to và dông , cục bộ mưa rất to. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị.

Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần, các khu vực này mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 7/10: Mưa lớn bao trùm miền Bắc và Thanh Hoá, nguy cơ ngập úng- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày 7/10, miền Bắc tiếp tục mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 7/10, các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ đêm 7/10, các địa phương này mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/10/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, vùng núi và trung du mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ°C, Thanh Hóa 28-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Theo Huệ Nguyễn

VTC News

