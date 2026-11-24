‎Ngày 23/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú tại ấp Khánh Hòa, xã Châu Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều trẻ em nam, khoảng 10 tuổi, trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Mỹ Đức tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó, xác định các vụ việc xảy ra tại khu vực xã Mỹ Đức, đồng thời tập trung rà soát, làm rõ những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Mỹ Đức xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng nghi vấn và vận động đối tượng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các cháu bé, đối tượng đã nhiều lần dụ dỗ các cháu đến nhà riêng, sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại phòng ngủ của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các hành vi có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang