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Dự kiến giảm 50% thời gian cấp giấy phép lái xe

| | Xã hội

Bộ Công an đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 07 ngày xuống 3,5 ngày.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính hiện đang quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA, cụ thể:

- Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 07 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 02 giờ.

- Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 05 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 01 ngày.

- Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 05 ngày xuống 2,5 ngày.

Đề xuất bổ sung quy định giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử

Về mẫu giấy phép lái xe; cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử, trường hợp người dân có nhu cầu thì mới cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Đổi trường thông tin "Nơi cư trú/Address" từ dưới cùng lên sau trường thông tin "Ngày sinh/Date of birth".

Bổ sung quy định công dân đã có dữ liệu giấy phép lái xe, có định danh mức độ 2, có dữ liệu điện tử về sức khỏe người lái xe thì thực hiện đổi giấy phép lái xe qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng định danh Quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân.

Trường hợp người dân chưa có định danh mức độ 2 hoặc chưa có dữ liệu giấy phép lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe hoặc do lỗi hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc thuộc các trường hợp có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng mà không thể thực hiện được việc đổi giấy phép lái xe (do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh) thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận hoặc Phòng Cảnh sát giao thông.

Bổ sung quy định cá nhân chụp ảnh trực tiếp hoặc gửi 01 ảnh chân dung, nền trắng, kích thước 3 cm x 4 cm tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí.

Bổ sung quy định người nước ngoài có thị thực thời hạn từ 90 ngày trở lên thì được đổi giấy phép lái xe sang giấy phép lái xe Việt Nam (Theo quy định Thông tư số 12/2025/TT-BCA, người nước ngoài phải có các loại giấy tờ: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên).

Bỏ đơn đề nghị sát hạch, đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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