Dự kiến sau sắp xếp, Lào Cai giảm 1.274 thôn, tổ dân phố; giảm 3.822 người hoạt động không chuyên trách

100% xã, phường tỉnh Lào Cai hoàn thành phương án sắp xếp lần 2

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai thông tin, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện; đồng thời Sở Nội vụ liên tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định.

Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, các xã, phường tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án bảo đảm phù hợp với tiêu chí mới về quy mô số hộ gia đình và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và gửi phương án sắp xếp lần 2 về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai triển khai phương án sắp xếp thôn. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Dự kiến sau sắp xếp, Lào Cai giảm 1.274 thôn, tổ dân phố

Theo phương án sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 2.906 thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, dự kiến còn 1.632 thôn, tổ dân phố, gồm 1.399 thôn và 233 tổ dân phố. Như vậy, toàn tỉnh sẽ giảm 1.274 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm 43,84% số đơn vị hiện có.

Trong số các đơn vị sau sắp xếp, còn 165 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình theo quy định, chiếm 10,11%, chủ yếu do các yếu tố đặc thù về địa bàn, dân cư và điều kiện thực tế.

Việc sắp xếp tổ dân phố được thực hiện trên cơ sở bảo đảm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Triển khai phương án sắp xếp thôn tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

Dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 3.822 người hoạt động không chuyên trách

Bên cạnh đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn tạo dư địa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Theo tính toán, sau sắp xếp toàn tỉnh dự kiến giảm 3.822 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; giảm khoảng 12.740 người tham gia các hoạt động khác ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh không chuyên trách.

Kinh phí chi cho hoạt động của thôn, tổ dân phố dự kiến giảm khoảng 315 tỷ đồng mỗi năm. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị thôn, tổ dân phố, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm công tác bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ngay từ đầu tháng 5/2026, Sở Nội vụ đã chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án giải quyết chế độ đối với đội ngũ này theo đúng quy định.

Đến ngày 31/5/2026, toàn tỉnh có 509 người hoạt động không chuyên trách cấp xã kết thúc hoạt động. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành quy trình tiếp nhận 22 trường hợp vào công chức khối Đảng; Sở Nội vụ đang trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận 28 vị trí việc làm công chức thuộc khối chính quyền và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đối với các trường hợp còn lại, tỉnh thực hiện rà soát để bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; xem xét ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức theo quy định hoặc giải quyết thôi việc, hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Toàn bộ công việc này được xây dựng kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Dự kiến hoàn thành, ban hành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trong tháng 6/2026

Để bảo đảm tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, phương án sẽ được trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến và ban hành trong tháng 6/2026 để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.