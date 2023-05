Du lịch bội thu trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục CSGT - Bộ Công an, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình giao thông trên cả nước cơ bản được bảo đảm. Lực lượng CSGT, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng các phương án đã đề ra.



Đường sá thông thoáng

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 3-5, ở các cửa ngõ thủ đô Hà Nội, lượng phương tiện đổ về bắt đầu đông song không gây ùn tắc nghiêm trọng. Tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ và trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phương tiện lưu thông bình thường. Lực lượng chức năng đã huy động 100% quân số, với nhiều phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại cửa ngõ phía Tây của TP HCM trong sáng 3-5, lượng phương tiện đổ về qua Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) nhiều nhưng không xảy ra kẹt xe, chỉ vài đoạn trên Quốc lộ 1 tại cửa ngõ phía Tây của thành phố có ùn ứ nhẹ. Tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, giao thông khá thông thoáng. Khu vực ngã tư Bình Triệu (quận Bình Thạnh) đến Bến xe Miền Đông không còn cảnh ùn ứ cục bộ. Giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) cũng không xảy ra ùn tắc. Các phương tiện từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ về không nhiều nên áp lực giao thông nút giao An Phú không lớn. Trong 2 ngày 2 và 3-5, tại nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1, tình trạng ùn ứ xe cũng diễn ra khi du khách từ các tỉnh, thành đổ về TP HCM.

Người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) trong trưa 3-5. Ảnh: LÊ VĨNH

Theo thống kê sơ bộ, trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So sánh với cùng kỳ năm 2022 thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%. Theo thống kê, dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 4.466 chuyến bay (trong đó 1.380 chuyến bay quốc tế, 3.086 chuyến bay quốc nội) với 755.910 hành khách (trong đó 255.715 khách quốc tế, 500.195 khách quốc nội), trung bình mỗi ngày có hơn 126.000 khách qua sân bay. So với năm 2022, tổng số chuyến bay tăng 18,3%, tổng số khách tăng gần 33%.

Du lịch thắng lớn

Ngày 3-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến hết 3-5), Hà Nội đón 719.500 lượt khách, gồm 69.500 lượt khách du lịch quốc tế và 650.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỉ đồng. Ước tính kỳ nghỉ lễ năm nay, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 58,4%, tăng 16,2% so với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2022.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết lượng du khách đến Thanh Hóa đạt khoảng 1.195.000 lượt khách, tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 (trong đó khách lưu trú đạt khoảng 690.000 lượt khách). Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỉ đồng, tăng 48,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022. Còn tại Ninh Bình, theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh này, tính đến ngày 3-5, Ninh Bình đã đón 342.708 lượt khách, tăng 63,2% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 24.000 lượt khách quốc tế, tăng 190,8% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 320 tỉ đồng. Một số khu, điểm du lịch đón đông khách như Tràng An 70.700 lượt, phố cổ Hoa Lư đón 69.500 lượt, khu núi chùa Bái Đính 65.600 lượt khách…

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết tổng lượng khách tham quan Đà Nẵng ước đạt hơn 321.000 lượt, tăng hơn 26% so với năm 2022. Một số khu, điểm đón được lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022… Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng là 636 chuyến, tăng 36 chuyến so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, quốc tế 230 chuyến, nội địa 406 chuyến.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đón hơn 160.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 80 tỉ đồng. Công suất phòng khoảng 75%. Riêng địa bàn huyện Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang - Khánh Hòa đã thu hút gần 800.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu ước đạt 851 tỉ đồng. Trong đó, tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất khoảng trên 90%.

Tỉnh Bình Thuận dịp lễ năm nay đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp đôi so với năm 2022, công suất phòng bình quân khoảng 70%-90%, doanh thu ước khoảng 230 tỉ đồng.

Tại Ninh Thuận, tổng số lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh trong 5 ngày lễ đạt khoảng 90.000 lượt khách, tăng 49,5% so cùng kỳ năm trước. Các khu vực ven biển như: Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná... thu hút rất đông du khách.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, lượng khách du lịch của tỉnh trong dịp lễ 30-4 năm nay chỉ khoảng 180.000 lượt, giảm gần 40% so với năm trước. Trong khi đường hàng không đang vắng khách thì các chuyến tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại rất đông khách vào những ngày sát lễ. Các hãng tàu phà phải tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tỉnh Bạc Liêu đạt doanh thu từ nguồn du khách khoảng 74 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Còn tỉnh Cà Mau đón 222.771 lượt khách đến tham quan, doanh thu đạt hơn 163 tỉ đồng.

Trong 5 ngày lễ, TP Cần Thơ đón khoảng 982.000 lượt khách du lịch, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 105.000 lượt khách lưu trú (tăng 44%), trong đó khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỉ đồng (tăng 185%) so với dịp lễ năm 2022.

Vùng Thất Sơn (tỉnh An Giang) đón 100.000 lượt khách trong 3 ngày, từ 29-4 đến 1-5.