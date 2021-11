Du lịch háo hức đón khách quốc tế

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ngày 3-11 cho biết theo Văn bản số 8044/VPCP-KGVX trả lời tờ trình của Bộ VH-TT-DL về Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong Tờ trình số 272/TTr-BVHTTDL của bộ này. Theo đó, Phó Thủ tướng giao các bộ - ngành, 5 tỉnh - thành nêu trên và các cơ quan liên quan chủ động thực hiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Quảng Nam, Đà Nẵng: Có sẵn phương án

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh này đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11. Cụ thể, ở giai đoạn 1, tỉnh lựa chọn các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ đón khách quốc tế là: Khu phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển.

Khách quốc tế khi đến Quảng Nam có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ tại các khu, điểm và các đơn vị đã được lựa chọn phục vụ. Khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận; có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ (tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm) trước khi lên máy bay; có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD; tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp (DN) lữ hành.

Khu du lịch Núi Thần Tài (TP Đà Nẵng) chỉnh trang lại nhiều hạng mục để chuẩn bị mở cửa đón khách vào đầu tháng 12 Ảnh: BÍCH HƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân để đáp ứng điều kiện đón khách nội địa lẫn quốc tế. Để kích cầu du lịch, TP Hội An giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn...



Tại TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết sở đang thực hiện các bước chuẩn bị thí điểm đón khách quốc tế sau khi được Chính phủ cho phép. Ở giai đoạn 1, TP Đà Nẵng dự kiến chủ yếu đón khách quốc tế, Việt kiều đi theo mục đích thương mại, công vụ, hồi hương và mục đích du lịch theo tour hoặc combo trọn gói khép kín. Các cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ tour trọn gói phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch, được TP Đà Nẵng xét chọn tham gia.

Khánh Hòa: Xúc tiến đón khách Nhật, Hàn, Nga

Ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh, cho biết sau khi Chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh về việc tổ chức các tour du lịch trọn gói bằng máy bay thuê bao đưa khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng. Dự kiến ngày 11-11, công ty sẽ tổ chức một chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và một chuyến bay từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) để thử nghiệm đưa khách Nhật Bản, Hàn Quốc đến Khánh Hòa. Nếu thuận lợi, công ty sẽ tiến tới đón khách Nhật Bản 3 chuyến/tuần, Hàn Quốc 2 chuyến/tuần và Đài Loan 1 chuyến/tuần trong mùa đông năm nay. Mỗi chuyến bay có khoảng 200 "khách du lịch xanh" đáp ứng điều kiện tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Ngoài ra, đánh giá thị trường khách Nga hết sức tiềm năng vì người Nga có thói quen nghỉ đông, DN này có kế hoạch tổ chức 6 chuyến bay/tuần đưa khách Nga từ Novosibirsk, Vladivostok, Irkut đến Khánh Hòa từ đầu tháng 12-2021. Từ đó, mở rộng đón khách ở 10 thành phố của vùng Viễn Đông (Nga) với tần suất khoảng 20 chuyến bay/tuần từ đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Chi, đại diện khu nghỉ mát Cam Ranh Riviera (Bãi Dài), cũng cho biết phía DN đã sẵn sàng các phương án đón khách.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho hay theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong giai đoạn 1, tỉnh sẽ sử dụng 12 resort ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để thí điểm đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh cũng đã chuẩn bị các điểm tham quan, vui chơi giải trí để phục vụ khách quốc tế đi tour trọn gói.

Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang dự kiến đón khách quốc tế trở lại Phú Quốc vào ngày 20-11 với khoảng 3.000-5.000 khách/tháng.

Thí điểm mở cửa kịp thời

Các DN du lịch đánh giá mở cửa đón khách quốc tế là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành du lịch vừa khởi động trở lại và thị trường khách quốc tế đã "đóng băng" suốt 2 năm qua.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel Holdings, nhìn nhận với việc mở cửa trở lại ở thời điểm này, ngành du lịch có thể đón khoảng vài chục ngàn khách từ nay đến cuối năm. Con số khách quốc tế trở lại Việt Nam chưa nhiều nhưng là bước khởi đầu cần thiết. Trong đó, một phân khúc khách có thể tập trung đón là Việt kiều. Các số liệu thống kê cho thấy hiện có khoảng 3 triệu người Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Trong 2 năm nay, họ chưa được về thăm người thân, gia đình hoặc đi du lịch trong nước. "Chỉ cần có chính sách thu hút khoảng 500.000 lượt Việt kiều về nước và có chính sách thuận lợi để họ đi du lịch trong nước cùng với người thân thì đây sẽ là phân khúc tiềm năng cho cả thị trường nội địa" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (một trong những đơn vị được chỉ định đón khách quốc tế ở Phú Quốc), cho hay với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và liên kết chặt chẽ với các đối tác địa phương, DN hiện đã sẵn sàng tổ chức đón và phục vụ các đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc. DN cũng đã liên kết với các đối tác là hãng hàng không, đối tác ở nước ngoài để xây dựng sản phẩm phù hợp cho từng thị trường khách. Đây là cơ hội để khởi động mùa du lịch cuối năm 2021 cũng như năm 2022 sắp tới khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh. "Dự kiến sau giai đoạn thí điểm sẽ đón khách đại trà từ giữa năm 2022. Thời điểm này là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng do DN thường chào bán sản phẩm với khách quốc tế trước nhiều tháng nên việc mở cửa lúc này vẫn là cần thiết" - ông Nguyễn Hữu Y Yên nhận định.

Để thuận lợi đón khách nước ngoài, các DN đang chờ bộ tiêu chí an toàn cụ thể sớm được ban hành. Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiến nghị Chính phủ sớm thống nhất điều kiện và công nhận "hộ chiếu vắc-xin" với các quốc gia có nguồn khách du lịch tới Việt Nam. Điều này sẽ giúp du khách yên tâm khi đến Việt Nam cũng như không bị cách ly khi về nước. Chẳng hạn, khách du lịch Singapore có nhu cầu đến Việt Nam trong 2 ngày cuối tuần nhưng rào cản là khi về nước phải cách ly 7 ngày. "Nên có bộ tiêu chí an toàn thống nhất trong đón khách quốc tế giữa Việt Nam và các nước, có thể áp dụng đầu tiên với các nước trong khu vực Đông Nam Á làm tiền đề cho việc khách quốc tế trở lại" - ông Kỳ đề xuất.

Chờ hướng dẫn cụ thể Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết việc Chính phủ đồng ý cho Đà Nẵng thí điểm đón khách quốc tế là điều bấy lâu nay cộng đồng DN luôn mong đợi. Các DN đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách; phối hợp với các địa phương nằm trong danh sách được Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế xây dựng các sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, cộng đồng DN đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ VH-TT-DL để thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cũng cho biết ngành du lịch địa phương sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL để triển khai chi tiết kế hoạch, phương án và quy trình đón khách. Tương tự, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất phương án đón khách quốc tế song cũng đợi hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL mới có thể triển khai. Trước đó, tại Tờ trình số 272/TTr-BVHTTDL, Bộ VH-TT-DL đề xuất du khách tới Việt Nam không phải cách ly, được tham gia các hoạt động tour và có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác (với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày) với điều kiện tour trọn gói, khép kín. Du khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận; thời gian tiêm mũi 2 đủ nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi Covid-19 với thời gian từ lúc xuất viện không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Bên cạnh đó có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Khách phải có bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả cho điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 USD. Mua tour trọn gói của doanh nghiệp lữ hành...