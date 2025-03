Du lịch kết hợp công việc lên ngôi, 4 xu hướng chính định hình tương lai của bất động sản nghỉ dưỡng

Đánh giá sự ảnh hưởng trên toàn cầu của xu hướng này, YouGov kết hợp Crowne Plaza - một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn nhất thế giới và là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực du lịch kết hợp đã thực hiện khảo sát trên hơn 12.000 người tại Mỹ, Anh, Đức, Úc, Singapore, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Ấn Độ.

Theo đó, 67% người tham gia khảo sát đồng ý rằng, họ nhận thấy nhiều lợi ích và sự linh hoạt hơn trong trải nghiệm du lịch kết hợp so với năm năm trước, mong muốn tận dụng thời gian đi xa để đạt được những mục tiêu cá nhân lớn hơn.

Ở báo cáo chuyên sâu "Leading the Charge in Blended Travel - dẫn đầu xu hướng du lịch kết hợp công việc" của Crowne Plaza by IHG chỉ ra, sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng du lịch kết hợp. Trào lưu này được thúc đẩy bởi thế hệ doanh nghiệp và doanh nhân mới, những người tìm kiếm sự linh hoạt vượt xa khái niệm cân bằng giữa công việc - cuộc sống truyền thống, hướng tới một giải pháp tập trung vào sự phát triển cá nhân, toàn diện giữa thể chất và tinh thần, cũng như sự kết nối khi du lịch.

Du lịch kết hợp đã chuyển hoá, từ một xu hướng thành phong cách sống dài hạn.

Tại Singapore, người lao động đang ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cũng như chú trọng các cơ hội du lịch kết hợp hơn bao giờ hết. 60% người tham gia khảo sát đồng ý rằng khi lựa chọn công ty, họ đánh giá cao các phúc lợi phi tài chính hơn mức lương hấp dẫn.

Trong số những người được khảo sát, 64% người Singapore đề cao sự linh hoạt trong giờ làm việc, trong khi 42% tin rằng khả năng kết hợp công việc với các chuyến đi nghỉ dưỡng giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đặc biệt, 56% cho rằng hình thức du lịch này mang đến cơ hội khám phá những điểm đến mới.

Ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, Tập đoàn IHG Hotels & Resorts chia sẻ, sự linh hoạt về địa điểm và thời gian làm việc giờ đây đã trở thành kì vọng của nhân sự chuyên môn. Theo đó, du lịch kết hợp đã chuyển hoá, từ một xu hướng thành phong cách sống dài hạn. Khi sự thay đổi này ngày càng phát triển, thì việc các khách sạn tái định hình thiết kế với những không gian hoạt động chung được sắp đặt lại, tinh tế hơn, hướng đến việc tạo dựng những trải nghiệm ý nghĩa.

Đơn vị này cũng chỉ ra 4 xu hướng chính cho việc phát triển cơ sở du lịch kết hợp và định hình tương lai của bất động sản nghỉ dưỡng

Thứ nhất, phát triển bản thân và sự nghiệp: Du lịch kết hợp giờ đây trở thành chìa khóa cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, khi du khách liên kết hành trình của mình với việc cải thiện bản thân, nâng cao kỹ năng và khám phá sáng tạo. Khác với du lịch truyền thống chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng và hồi phục, du khách ngày nay xem thời gian đi xa như một cách giúp kích thích tư duy và nâng cao sức khỏe tinh thần. Khảo sát của YouGov đã khẳng định điều này khi 40% người tham gia cho biết, động lực chính để họ kết hợp công việc và du lịch là cơ hội khám phá những điểm đến mà họ ít có cơ hội ghé thăm. Khao khát được trải nghiệm không gian mới luôn là động lực thúc đẩy con người đi du lịch.

Đáp ứng nhu cầu này, Crowne Plaza mang đến những không gian hội họp và sự kiện giàu cảm hứng – từ khu vực sảnh phòng hội nghị tràn ngập ánh sáng tự nhiên bên cạnh những khu vườn xanh mát, sân hiên ngoài trời và bãi cỏ ven biển tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, đến không gian ẩm thực trong nhà và ngoài trời được thiết kế tinh tế tại Allora, nhà hàng Ý của Crowne Plaza Changi Airport.

Thứ hai, cân bằng thể chất và tinh thần: Ngày nay, vấn đề sức khỏe là mối quan tâm trong mọi hoạt động của cuộc sống, và việc du lịch cũng không ngoại lệ. Du khách không chỉ dừng lại ở việc tự chăm sóc mà còn mở rộng thành nhận thức về bản thân, ngày càng coi trọng đến những môi trường giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Theo khảo sát của YouGov, 35% người tham gia cho biết du lịch kết hợp giúp họ xây dựng lối sống lành mạnh hơn và giảm căng thẳng đáng kể. Nắm bắt xu hướng này, Crowne Plaza đã phát triển chuỗi trải nghiệm hàng ngày, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho du khách trong suốt thời gian lưu trú. Đơn cử như hệ thống phòng nghỉ được thiết kế đặc biệt chia theo công năng đáp ứng cầu lưu trú nghỉ dưỡng kết hợp làm việc tại Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, hay trải nghiệm bơi lội vào mỗi bình minh và hoàng hôn tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay và Crowne Plaza Penang Straits City.

YouGov chỉ ra, 37% người tham gia cho biết lý do chính khiến họ chọn kết hợp công việc với du lịch vì họ có thể có nhiều thời gian chất lượng bên gia đình và bạn bè.

Thứ ba, tối ưu hóa giá trị của thời gian và chi phí. Theo khảo sát của YouGov, lợi ích lớn nhất của trào lưu này là khả năng kéo dài chuyến đi với chi phí cá nhân thấp hơn – với 70% người tham gia cho biết họ sẽ chọn du lịch kết hợp nếu có những ưu đãi hợp lý, hoặc tiện ích phù hợp cho cả công việc và nghỉ dưỡng.

Thứ tư, kết nối chủ động. Khi cuộc sống ngày càng gắn liền với không gian trực tuyến, du khách kỳ vọng nhận được nhiều giá trị hơn khi được kết nối trực tiếp với đồng nghiệp, người thân và những người họ gặp gỡ trên hành trình. YouGov cũng chỉ ra, 37% người tham gia cho biết lý do chính khiến họ chọn kết hợp công việc với du lịch vì họ có thể có nhiều thời gian chất lượng bên gia đình và bạn bè. Crowne Plaza đáp ứng nhu cầu này thông qua chương trình đồng hành cùng Hội nghị và sự kiện, với lịch trình được cá nhân hóa, giúp khách hàng khám phá tính bản địa, tìm kiếm những khoảnh khắc kết nối thú vị trong suốt chuyến đi.