Du lịch thoải mái nhờ “bay trước - trả sau” cùng Vietjet

Sản phẩm fintech mới tốt nhất



"Bay trước, trả sau" là giải pháp tài chính hỗ trợ thanh toán vé máy bay trả góp trực tuyến cho khách hàng của Vietjet trên toàn quốc. Đây là sản phẩm tài chính công nghệ tiên phong và thông minh đã được trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product bởi Tạp chí The Global Economics Times Anh quốc.

Chương trình được hợp tác bởi Vietjet và Movi, nhằm giúp khách hàng giảm bớt những gánh nặng tài chính khi di chuyển bằng đường hàng không, với hình thức trả góp linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với khả năng tài chính của mỗi khách hàng.

Không chỉ ở Việt Nam, thanh toán trả sau đã và đang là xu thế toàn cầu, được nhiều khách hàng tin dùng lựa chọn. Rất nhiều khách hàng của Vietjet đã có trải nghiệm tuyệt vời cùng "Bay trước - Trả sau".

"Là một nhân viên văn phòng với dự định tích góp để mở cửa hàng kinh doanh online nên quỹ tài chính và thời gian của tôi khá eo hẹp. Đôi lúc cũng muốn đi đây, đi đó để giải tỏa áp lực, làm mới bản thân nhưng điều kiện không cho phép. Từ ngày được bạn bè giới thiệu phương thức thanh toán "Bay trước - Trả sau", tôi thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đặc biệt về mặt tài chính khi được hỗ trợ vay 100% giá vé và trả góp đến 12 tháng. Cảm ơn Vietjet đã mang đến dịch vụ công nghệ tiện ích này, giúp rất nhiều người trong đó có tôi được thoải mái di chuyển và trải nghiệm" - Anh Nguyễn Tiến Công, một nhân viên văn phòng cho hay.

Giải pháp tiêu dùng thông minh không thể bỏ lỡ

Tiêu dùng thông minh chính là phân bổ nguồn tài chính hợp lý với các nhu cầu của bản thân, đặc biệt là tận dụng những giải pháp tài chính hiệu quả như một trợ thủ đắc lực để giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Với giải pháp "Bay trước - Trả sau", khách hàng có thể không cần đắn đo về chi phí di chuyển, tự tin đặt ngay vé Vietjet từ chuyến bay nội địa đến quốc tế. Bạn được cho vay trả trước 100% vé máy bay, thanh toán trả góp lên đến 12 tháng, giúp cân bằng chi tiêu hàng tháng dễ dàng hơn, cùng mức lãi suất hợp lý.

Sản phẩm "Bay trước - Trả sau" - Giải pháp thanh toán trả góp vé bay Vietjet

Cách thanh toán bằng "Bay trước - Trả sau" đơn giản hơn so với vay tín dụng tại ngân hàng để mua vé máy bay. Theo đó, khách hàng chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD), thay vì cung cấp nhiều giấy tờ như chứng minh chủ sở hữu hay bản thống kê thu nhập. Hơn thế, vay trả góp qua thẻ tín dụng tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, khách hàng phải trả mức lãi suất cao và nhiều phụ phí như phí duy trì, phí chuyển khoản, phí vận hành...



Ngoài ra, Vietjet yêu chiều và dành tặng khách hàng bảo hiểm toàn diện Sky Care trên tất cả các chuyến bay, áp dụng cho tất cả các hạng vé Eco, Deluxe, SkyBoss, Business. Khách bay được chi trả các quyền lợi từ bồi hoàn chi phí sức khỏe, y tế đến các vấn đề liên quan tới chuyến bay (như trễ chuyến bay, trễ hành lý, thất lạc hành lý …), và các dịch vụ hỗ trợ y tế - du lịch toàn cầu 24/7.

Cách thức thanh toán dễ dàng, thuận tiện

Các bước thực hiện thủ tục "Bay trước - Trả sau" của Vietjet vô cùng đơn giản, 100% trên nền tảng trực tuyến tại website: www.vietjetair.com, với thời gian xử lý nhanh chóng và độ bảo mật thông tin cao. Cùng tham khảo hướng dẫn các bước thực hiện "Bay trước - Trả sau" cùng Vietjet dưới đây:

Các bước thanh toán vé máy bay Vietjet bằng hình thức trả góp "Bay trước - Trả sau"

Chị Trần Thị Yến Nhi chia sẻ: "Người thân của mình đang sinh sống tại Brisbane (Australia), mấy năm qua mình không thể qua thăm gia đình vì dịch bệnh và khó khăn tài chính. Đến giờ, mình vẫn cần nỗ lực rất nhiều để bù lại 2 năm vừa qua, nên Tết 2024 này mình vẫn băn khoăn không biết có thể qua Brisbane không dù rất muốn. Thật may mắn, khi biết đến "Bay trước - Trả sau" của Vietjet. Với việc trả góp linh hoạt đến 12 tháng, mình có thể cân đối dòng tiền phù hợp, vừa có thể mua vé bay, vừa không lo ảnh hưởng đến chi tiêu. Đặc biệt, thủ tục rất thuận lợi chỉ cần căn cước công dân và thực hiện 100% trực tuyến, từ xác thực thông tin đến ký hợp đồng vay nên cự kỳ phù hợp với người bận rộn như mình. Thật vui vì có thể đoàn tụ với gia đình vào Tết này, chắc chắn mình sẽ giới thiệu dịch vụ đến cho người thân, bạn bè."



Với sự bùng nổ của xu hướng toàn cầu, "Bay trước - Trả sau" đang góp phần tạo ra cuộc cách mạng lớn trong thói quen thanh toán của người tiêu dùng. Sử dụng giải pháp thanh toán "Bay trước - Trả sau", chuyến bay cùng Vietjet sẽ là hành trình thoải mái và tự do tối đa, đồng thời thỏa đam mê du lịch, phục vụ chuyến công tác, nghỉ dưỡng của mọi hành khách. Thông tin chi tiết, xin truy cập: www.vietjetair.com hoặc tham khảo video hướng dẫn.