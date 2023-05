Du lịch TP HCM thu hơn 51.000 tỉ đồng trong 4 tháng

Ngày 2-5, Sở Du lịch TP HCM cho biết thống kê sơ bộ trong 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút hơn 1,38 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 1.100% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 15-3 năm ngoái, ngành du lịch cả nước mới chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau COVID). Đồng thời, hơn 10,5 triệu lượt khách du lịch nội địa đã tới TP HCM, tăng 54% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi góp phần đem lại tổng doanh thu cho TP HCM hơn 51.000 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 30-4, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch nội địa ước khoảng 320.000 lượt, tăng 71,1%; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt khoảng 70 - 75%. Khách quốc tế tới dịp này ước khoảng 48.000 lượt, tăng mạnh 263,6% so với cùng kỳ.

Đoàn khách của một công ty du lịch tham quan trụ sở HĐND - UBND TP HCM dịp lễ 30-4

Doanh thu du lịch của riêng kỳ nghỉ lễ 30-4 ở TP HCM ước đạt hơn 3.100 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở Du lịch TP HCM cho biết một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, bên cạnh 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác thu hút khách đến với thành phố là chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - trụ sở HĐND và UBND TP HCM lần đầu tiên được tổ chức.

Hơn 1.500 lượt khách - gồm người dân thành phố, du khách trong nước, khách quốc tế... - đã tới tham quan trụ sở HĐND - UBND TP HCM, trong đó rất nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm điểm đến này.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nhiều điểm đến trên cả nước chật kín khách, nhất là những điểm du lịch biển với nhu cầu "trốn nóng" của du khách. Chẳng hạn, tại TP Vũng Tàu, các bãi biển đông nghẹt du khách và người dân đến tắm biển, vui chơi trong các ngày 30-4, 1-5…

Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4-2023 ước đạt 984.100 lượt, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 3,68 triệu lượt, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.