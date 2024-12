Du lịch Trung Quốc, Thái Lan dễ dàng, tiết kiệm cùng thẻ tín dụng Sacombank

Các phương thức thanh toán là điều mà các tín đồ xê dịch rất quan tâm, bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của chuyến đi. Người dùng hiện nay có xu hướng tìm kiếm sự an toàn, tiện ích và tối ưu hóa trải nghiệm. Và một chiếc thẻ tín dụng quốc tế sẽ là "trợ thủ" đắc lực khi khám phá những vùng đất mới.

Xu hướng thanh toán mới thúc đẩy bùng nổ du lịch quốc tế

Theo các nghiên cứu công bố từ Visa, với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng, người Việt ngày càng thực hiện nhiều chuyến du lịch hơn nhằm tìm kiếm cơ hội gắn kết và những trải nghiệm khó quên. Tần suất du lịch quốc tế của người Việt đang gia tăng đáng kể, với 30% người Việt tham gia khảo sát đi nước ngoài trong năm qua.

Các động lực du lịch chính gồm thư giãn (68%), mua sắm tiêu dùng (43%) và khám phá những điều mới mẻ (43%). Khi du lịch nước ngoài, du khách có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm được cá nhân hóa, hòa mình vào phong tục, truyền thống và ẩm thực địa phương. Mua sắm cũng là một phần không thể thiếu khi đi du lịch, những món quà lưu niệm độc đáo, những trải nghiệm thú vị giúp chuyến đi thêm phần phong phú.

Cũng theo Visa, các phương thức thanh toán số, xuyên biên giới với nhiều ưu thế là động lực để thúc đẩy du khách khám phá những vùng đất mới. Người Việt đang đón nhận sự tiện lợi của thẻ tín dụng/thanh toán/trả trước, 97% người được khảo sát cho biết họ ưu tiên các tùy chọn thanh toán không tiền mặt (92% chọn thẻ tín dụng) trong các chuyến du lịch.

Bên cạnh các mặt tiện dụng trước chuyến du lịch như đặt tour, vé máy bay, phòng khách sạn,… thì thẻ tín dụng còn là công cụ đắc lực hỗ trợ du khách chi tiêu, mua sắm, trải nghiệm du lịch ở nước ngoài một cách tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm hơn so với ngoại tệ tiền mặt.

Du lịch và thanh toán không tiền mặt tại Trung Quốc

Theo Visa, với người Việt Nam, Trung Quốc là một trong những địa điểm du lịch giải trí hàng đầu, chiếm 17 % người được khảo sát ghé thăm trong năm qua. Và nếu muốn trải nghiệm không khí lạnh và tuyết rơi đẹp với mức giá phải chăng trong dịp này thì Trung Quốc là điểm đến đáng cân nhắc. Du khách nên đi từ tháng 11 đến tháng 3 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và khám phá nền ẩm thực đặc trưng của Trung Quốc vào mùa này.

Khung cảnh của Cửu Trại Câu, Mai Lý Tuyết Sơn, Cố Cung hay Vạn Lý Trường Thành vào mùa đông quả thực là mỹ cảnh nhân gian mà nếu có dịp nhất định phải chiêm ngưỡng. Trong không khí lạnh, du khách cũng nên thưởng thức những món ăn mùa đông ở Trung Quốc nóng hổi, từ những quán ăn vỉa hè đến nhà hàng sang trọng như mỳ dan dan Tứ Xuyên, gà hầm nước tương, bò cay Hồ Nam, lẩu cay,… mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Khung cảnh Vạn Lý Trường Thành vào mùa đông

Trung Quốc được mệnh danh là quốc gia không dùng tiền mặt, để chi tiêu thuận lợi tại đây, du khách nên thêm thẻ Sacombank Visa/Mastercard vào WeChat Pay hoặc Alipay, cho phép đặt taxi, đi tàu điện ngầm, thanh toán hàng hóa cũng như dịch vụ tại hàng triệu cửa hàng trên khắp Trung Quốc.

Ví dụ bạn có thể đặt xe công nghệ để di chuyển tại Trung Quốc và thanh toán qua thẻ tín dụng Sacombank đã liên kết vào Alipay. Vào mini app DiDi (hãng xe công nghệ tương tự như Grab, SM Xanh tại Việt Nam) trong Alipay, chọn điểm đón - trả, loại xe rồi đợi tài xế đến và di chuyển. Khi đến đích, chỉ cần nhấn mã bảo mật mà Alipay tạo lập để thanh toán cho tài xế.

Du khách thanh toán QR code qua Alipay tại một khu phố ẩm thực ở Thành Đô, Tứ Xuyên

Còn nếu sử dụng thẻ vật lý, bạn nên dùng thẻ Sacombank Platinum American Express hay Sacombank Visa Platinum Cashback, bởi khi thanh toán tại máy POS/mPOS bằng 2 thẻ trên tại Trung Quốc, chủ thẻ sẽ được hoàn lần lượt 10% và 3% hoá đơn.

Thanh toán tiện lợi khi du lịch Tết tại Thái Lan

Chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc "Thái Lan có Tết Nguyên đán không?". Cũng như nước ta và một số quốc gia châu Á khác, Thái Lan cũng có Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán ở Thái thường đang là mùa khô, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Một chuyến du lịch đến Thái vào thời điểm này sẽ rất lý tưởng để khám phá nhiều địa điểm hay tham gia các lễ hội thú vị, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều người Thái gốc Hoa như Chinatown hay Phuket.

Hằng năm, rất đông du khách quốc tế tham gia lễ hội té nước Songkran.

Tuy nhiên, Tết Songkran hay "Lễ hội Té Nước" mới là ngày Tết cổ truyền ở Thái. Lễ hội đặc sắc này mang ý nghĩa giúp mọi người cuốn trôi muộn phiền và những điều không may của năm cũ. Lễ hội đã thu hút rất nhiều khách du lịch và bạn cũng có thể lên lịch để tháng 4/2025 đến Thái và hoà mình vào dòng người tham gia té nước cầu bình an, may mắn.

Đến Thái bạn cũng không cần quá bận tâm phải đổi bao nhiêu tiền Việt sang Baht Thái vì có thể chủ động sử dụng các thẻ tín dụng quốc tế hay thanh toán QR ngay trên ứng dụng của một số ngân hàng Việt Nam, điển hình như Sacombank.

Bạn có thể thêm thẻ Sacombank vào Google Pay (Visa) hay Samsung Pay (Visa/Mastercard) để thanh toán không chạm tại xứ sở chùa vàng. Hoặc có thể dùng Sacombank Pay để quét mã QR thanh toán từ nguồn tiền từ thẻ tín dụng/thanh toán nội địa Sacombank Napas.

Tương tự Trung Quốc, chủ thẻ Sacombank Visa Platinum Cashback hay Sacombank Platinum American Express giao dịch qua POS/mPOS sẽ được hoàn từ 3% đến 10%. Nếu chi tiêu ăn uống dịp cuối tuần, thanh toán qua thẻ tín dụng Sacombank JCB Ultimate sẽ được hoàn 15% hoá đơn.

Du khách đi Thái Lan mà thấy mã QR có logo PromptPay tức là sẽ thanh toán được từ một số app của Ngân hàng Việt Nam, trong đó có Sacombank.

Thẻ Sacombank đồng hành cùng bạn trong mỗi chuyến đi

Ngoài 2 quốc gia trên thì Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore,… cũng là các điểm đến du lịch quốc tế hàng đầu của người Việt. Và một chiếc thẻ quốc tế là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với các tín đồ mê xê dịch. Sử dụng thẻ một cách thông minh sẽ mang lại cho bạn sự thoải mái và tiện lợi trong những chuyến hành trình.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng sở hữu thẻ ngay khi có nhu cầu, Sacombank hỗ trợ bạn phát hành thẻ thanh toán/tín dụng quốc tế trực tuyến trên website Sacombank, đăng ký thẻ TẠI ĐÂY.

Sau khi nhận thẻ, bạn có thể kích hoạt và quản lý thẻ ngay trên Sacombank Pay. Khóa/mở thẻ, xem lịch sử sao kê chỉ bằng vài thao tác,… giúp bạn có thể yên tâm thực hiện thanh toán khi du lịch, thoải mái tận hưởng những chuyến đi thú vị.